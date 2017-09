Soutomaior debatirá pedir a Fomento la creación de una senda peatonal y ciclista por la antigua vía del tren

El próximo pleno municipal de Soutomaior debatirá una iniciativa para demandar al Ministerio de Fomento la construcción de una senda peatonal y ciclista en el trazado de las antiguas vías del tren que unen Arcade, Vilaboa y Pontevedra. La moción fue presentada por el BNG, principal grupo de la oposición de Soutomaior, y traslada una petición de varios colectivos vecinales que ya había sido registrada por los nacionalistas hace un año.

La propuesta de elevar a Fomento la petición de crear una senda verde en las antiguas vías del tren ya se tramitó en los concellos vecinos de Vilaboa y Pontevedra. En el caso de Soutomaior, "o goberno local gardouna no caixón e non a tramitou ata o pasado mes de maio, xusto uns días despois de que o BNG destapara que o PP de Soutomaior non cursaba as iniciativas da oposición aprobadas pola pleno", según declaraciones del portavoz nacionalista, Manu Lourenzo.

El concejal del Bloque se refirió a la construcción de la Vía Verde como una demanda irrenunciable para los vecinos de Soutomaior. "Estamos falando dunha senda peonil chá e sen tráfico, o que permitiría comunicar Arcade con Vilaboa en 5-10 minutos en bici e con Pontevedra en 20 minutos. Unha senda na que pais e fillos poderían pasear, facer deporte e ter unha alternativa para desprazarse entre Arcade, Vilaboa e Pontevedra sen temor aos coches", indicó en nota de prensa.

En la actualidad el antiguo trazado de la vía del tren se encuentra en estado de abandono, "facendo que en moitos casos sexa intransitable e sexa empregado como vertedoiro ilegal", afirma Lourenzo. El portavoz de la oposición instó al gobierno local que preside Agustín Reguera a apoyar esta propuesta. "Temos a posibilidade de ter unha senda peonil que traería moitísimas ventaxas ao noso concello, e nin sequera sería moi cara, o goberno prefire que estea devorada polas silveiras e o lixo?", se pregunta.