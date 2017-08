Las obras de la AP-9 permiten soterrar la red eléctrica junto a la iglesia de Chapela

El antiguo y antiestético transformador situado ante la iglesia parroquial de Chapela pronto será historia. Su cercanía a la autopista AP-9 obligará a derribarlo para permitir la ampliación de los carriles, por lo que la instalación se trasladará a otro lugar. Además se aprovechará para soterrar tanto el transformador como el tendido eléctrico en este tramo de la Estrada do Torreiro, con lo que se logrará una importante mejora en la plaza situada delante de la iglesia y el cementerio.

Esta es una de las mejoras acordadas en la Comisión de Seguimiento de las Obras de la Autopista por el gobierno local y la asociación de afectados, que desde el inicio de los trabajos reclamaron a Fomento y Audasa que aprovecharan la actuación para modernizar la red y retirar los cables de la calle.

El transformador permanecerá en la zona, aunque soterrado, para seguir suministrando la energía alas viviendas del barrio de Igrexa. Su nueva ubicación será a unos cincuenta metros de la actual, en un terreno junto a la intersección con el acceso al Multiusos de Chapela, donde se ubican varios carteles publicitarios.

Los operarios iniciaron en los últimos días las obras de la canalización de la red bajo la Estrada do Torreiro y en la primera quincena de septiembre se procederá al derribo de la caseta del transformador, una vez esté listo el nuevo bajo tierra. Esto permitirá mejorar estéticamente la plaza situada ante la iglesia y también completar el tramo de acera en ese lado de la calzada, puesto que la edificación la interrumpía.

Ampliación de la calzada

El soterramiento de las líneas eléctricas no será la única contraprestación que recibirá el barrio de Igrexa por la afección causada por la ampliación de la autopista. La principal es el ensanchamiento de la calzada de la Estrada do Torreiro con el derribo del edificio que ocupa la oficina de Correos. La retirada de este inmueble -de titularidad municipal- permitirá construir aceras y ganar espacio para el tráfico de vehículos en este punto, ya que se trata de un vial muy transitado al ser el principal acceso a la iglesia de San Fausto y al Multiusos de Pinal do Crego desde la Avenida de Redondela. Además se ganarán plazas de aparcamiento de coches en este tramo.

Otra de las mejoras en la zona será la unión de esta calle con Pasán a través de un vial paralelo a la valla de la autopista. Para ello fue necesario demoler dos viviendas que se ubicaban en la zona y se deberá salvar un desnivel de unos tres metros de altura.

Otra actuación en esta zona -ya ejecutada- es la reforma de la pasarela peatonal para cruzar la autopista junto a la iglesia.