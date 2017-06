Kely Monzón deja el gobierno local tras seis años como concejala de Educación en Mos

Kely Monzón presentó, en la mañana de ayer, ante toda la corporación mosense y visiblemente emocionada, su dimisión como edil tras seis años como responsable de la concejalía de Educación en Mos y como miembro del gobierno local del Partido Popular. La ya exconcejala se va señalando que "el único motivo de la misma es el que aparece en mi escrito de renuncia y que alude a la dificultad de conciliar vida familiar y laboral". Ese escrito fue presentado en el Registro Municipal el pasado viernes, 23 de junio.

Monzón aseguró en su discurso plenario que no se siente "triste ni desilusionada, porque lo hice lo mejor que pude; me voy emocionada porque de estos años guardo muchos momentos inolvidables". Apuntó que "un concejal, cuando jura el cargo con lealtad, tiene que ser responsable siempre y, sobre todo, leal consigo mismo, sabiendo dejar paso cuando no pueda dar el cien por cien", para posteriormente añadir que "ahora necesito darle un giro a mi vida dedicándole más tiempo a mi familia, y eso es incompatible con la labor en las tres áreas en las que ostento delegación". Además de Educación, Monzón ha sido durante este mandato edil de Participación Ciudadana y Movilidad. Entró en la ejecutiva municipal de Mos en 2011 como representante de la parroquia de Pereiras y desde hoy se reincorpora a su puesto de trabajo en el Concello como funcionaria municipal.

Por su parte, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, afirmó durante la sesión que durante este tiempo Monzón "no escatimó esfuerzos ni tiempo, incluso restándoselo a su vida personal, para entregarse en cuerpo y alma a sus concejalías; que puso a Mos en un lugar pionero en lo que a actividades educativas se refiere, tanto extra escolares como dentro del horario lectivo".

Tras el manifiesto leído por Monzón, la oposición también quiso ofrecer su parecer al respecto de la decisión tomada por la exconcejala. En este sentido, Francisco Troitiño, portavoz de GañaMos, indicó "el valor que tienes por tomar esta decisión", precisando que "seguro que tu hija lo va a agradecer". Troitiño acaba deseando "ánimo" a Monzón en su nueva etapa. En la misma línea se expresó Patricia Pérez, edil del PSOE, señalando que "si alguien te lo va a agradecer, esa sin duda será tu hija". Miguel Anxo Aldea, vocero del BNG, afirmó "apoyar la decisión porque creo que la familia es lo primero y la política lo segundo".

El encargado de sustituir a Kely Monzón será Baldomero Lorenzo García, vecino de la parroquia mosense de Louredo. Lorenzo ocupó el puesto número 11 en la lista del Partido Popular a las elecciones municipales de mayo de 2015.