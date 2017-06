El BNG asegura que no avalará la "mala praxis económica del PP y del actual gobierno"

El BNG aseguró en el día de ayer que su voto en contra de la propuesta del gobierno de aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito de 2.114.426 euros, se basa en que "no estamos dispuestos a dar el visto bueno a la mala praxis económico-financiera en que está instalado este gobierno, copiando los peores modos del gobierno anterior del Partido Popular".

El Bloque dice "reconocer que los proveedores deben cobrar lo que se les debe", pero consideran que "ni todo ni siempre por la vía del reconocimiento de crédito". Según la formación, entre los créditos que se proponen para el reconocimiento figuran "muchas facturas que proceden del gobierno del PP, entre el 15 y el 20 %, y el resto son imputables al gobierno de PSOE y UDDL". La formación nacionalista estima que "en la propuesta que nos trae la alcaldesa, la mayor parte de las facturas corresponden a gasto común por la prestación de servicios o necesidades básicas que a estas alturas, si no todas, por lo menos la mayoría de ellas, ya tenían que estar adjudicadas mediante concurso abierto y con la cobertura presupuestaria correspondiente".

El BNG porriñés dice no compartir "la demagogia de la alcaldesa cuando afirma que el pago de aproximadamente 600 mil euros en intereses impide dedicar mas recursos en bienestar social, creación de empleo, saneamiento o en obras muy necesarias", porque entiende que "el realmente responsable de no atender estas necesidades es el actual gobierno por no ser capaz de elaborar un presupuesto en los dos años que van de legislatura y presentarlo para su aprobación".