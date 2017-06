Augas do Louro paraliza inversiones ante la exigencia de consolidar sus cuentas en Porriño

El Consorcio Augas do Louro ha paralizado las inversiones previstas con fondos propios, después de confirmas que el Ministerio de Hacienda obliga al Concello de O Porriño a consolidar en su presupuesto las cuentas anuales del Consorcio Augas do Louro. La confirmación se la dio por escrito el propio Ministerio al interventor de O Porriño, que preguntó al gobierno central sobre la obligatoriedad de este apartado toda vez que el Ministerio decidió designar al ente municipal como la administración de adscripción al Consorcio. La Ley de Estabilidad Presupuestaria estipula que este tipo de organismos deben estar vinculados a un Ayuntamiento, y O Porriño fue el elegido por ser el que más población tiene de los cuatro que forman el Consorcio Augas do Louro (los otros tres son Mos, Salceda y Tui).

Dicha exigencia ha sido recibida con una rotunda negativa por parte de la alcaldesa porriñesa y presidenta del Consorcio, Eva García de la Torre, que asegura que "no nos vamos a hacer cargo de una gestión económica sobre la que no tenemos entera competencia". La regidora señala que "en el comité directivo del Consorcio tienen capacidad otros tres ayuntamientos, por lo que no es justo tenga que ser sólo Porriño el que responda de la gestión económica; o cambiamos el criterio de Hacienda o le damos una mayor importancia al rol que juega Porriño dentro del organismo". El Consorcio Augas do Louro aprobó en 2016 unas cuentas de 5 millones de euros.

De la Torre espera que "la situación se aclare" y manifiesta que el Consorcio Augas do Louro "tiene sentido y tiene que tener éxito porque la inversión que ha se hecho en las instalaciones de Guillarei es enorme y la tecnología que maneja el organismo es puntera, pero su propio nombre describe que se trata de un ente consorciado".

Sin alarma

Preguntado por lo que podría ser inicio de una larga polémica, el quinto ente que participa del Consorcio, Augas de Galicia, señala que "el Consorcio (Augas do Louro) abordó esta cuestión en el Comité Directivo y acordó esperar a tener la certeza del criterio a aplicar para posteriormente analizar conjuntamente los posibles efectos y decisiones a adoptar en el seno del mismo".

El organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente apunta que "para ello, se acordó hacer una consulta a la Consellería de Facenda sobre la interpretación del alcance de la respuesta dada desde el Ministerio de Facenda y de como interpretar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el Consorcio" y finaliza indicando que "por el momento, es pronto para generar una alarma sobre la continuidad del Consorcio".