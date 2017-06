Gondomar arranca la publicidad erótica de un prostíbulo por "sexista"

Poco más de 24 horas duró el polémico anuncio erótico instalado la mañana del miércoles en pleno centro de Gondomar. Operarios municipales arrancaron ayer en torno a las tres de la tarde el cartel que promocionaba la fiesta de aniversario de un prostíbulo con fotografías de los actores porno Nacho Vidal y Susy Gala con el torso descubierto en la Avenida Diego Sarmiento. Lo hicieron por orden del alcalde, Francisco Ferreira, que admitió los "tintes sexistas" de la publicidad tras confirmar los servicios jurídicos municipales que ninguna de las catorce vallas existentes en el territorio gondomarés dispone de autorización ni municipal ni de la Xunta, titular del vial.

Fue la alarma social generada por las imágenes que mostraba la publicidad la que empujó al gobierno municipal a eliminarlas. Aunque el regidor había anunciado gestiones con las empresas anunciadoras y con la Demarcación de Carreteras para ordenar la retirada de todos los paneles que se reparten por el municipio al considerarlos elementos de contaminación visual y paisajística, los trámites se aceleraron para hacer desaparecer el contenido de este en concreto "ante a polémica que estaba xerando", reconocía el propio Ferreira ayer.

El informe de la Policía Local no detectaba infracción en el cartel, dado que no exhibía órganos sexuales de forma explícita ni incitaba a la prostitución, pero finalmente la junta de gobierno decidió sacarlo al considerar que utilizaba la imagen de la mujer como reclamo. "Tomamos a decisión e asumimos as consecuencias legais ou económicas que poda traer se a propiedade reclama unha indemnización. En calquera caso, sabemos que non tiña permiso para montar esa publicidade", argumentó.

No fue posible localizar a los dueños de la instalación para requerirle la retirada, así que el regidor envió a los operarios municipales a deshacerse del anuncio a última hora de la mañana.

Quedaba zanjada así la controversia que se disparó en las redes sociales a lo largo de las últimas horas con toda clase de opiniones acerca de las fotografías, también colocadas en Vigo y en Mos.

En cualquier caso, Ferreira insistió en que el asunto será trasladado a los juzgados para que un juez determine si existe alguna infracción o delito.