Retirada la valla erótica que ha desatado la polémica en Gondomar

La valle erótica que anuncia en Gondomar la fiesta aniversario de un conocido night club de Pontevedra ya es historia. El alcalde de la localidad, Francisco Ferreira, ha tomado la decisión de retirar la imagen después de la intensa polémica que se había generado no solo en la urbe gondomareña sino sino también en las redes sociales. Se evita así, un periplo judicial que el propio regidor había anunciado con anterioridad.

"Lo hicimos, bueno, un poco atendiendo a la situación concreta, a la alarma social...", explica el alacalde gondomareño en declaraciones a la Cadena SER. Francisco Ferreira, tal como hizo la Policía Local en un primer momento, puntualiza que la valla en la que aparecían los actores porno Nacho Vidal y Susy Gala no incumpliría ninguna normativa, aunque Gondomar carece de orden alguna para este tipo de casos: "No significa nada tener eso en el casco urbano, en un bloque de edificios, cerca de un parque infantil o donde está en un colegio", puntualiza.

Oposición popular y de los socios de gobierno

El polémico cartel que apareció en pleno casco urbano de Gondomar, en la Avenida Diego Sarmiento, en las proximidades del río Miñor y de varios bloques de viviendas, ha generado un intenso debate entre los vecinos de la localidad pontevedresa y también entre los miembros del gobierno gondomareño.

"No me había fijado la verdad", "lo vi hoy en el FARO", "en la tele también salen cosas, en Internet..." son solo algunas de las opiniones que ha podido recoger este periódico en un paseo por la zona. Aunque también los hay que se muestran críticos con la ubicación de la valla y su contenido: "un poquito machista parece", "aquí no me parece bien", opinan los que se oponían a su ubicación.

La misma división se demuestra a la hora de preguntar si se retiraría la imagen. Mientras unos se amparan en la legalidad para justificar su eliminación otros opinan que el cartel está fuera de tono: "Una cosa es censura y otra es pasarse", explicaba una vecina contraria a la polémica valla.

Los que sí se han mostrado tajantes son los miembros del equipo de gobierno que ayer expresaban su malestar al respecto. Un ejemplo de ello fue la concejala socialista de Igualdade, Nuria Lameiro: "Tomaremos medidas para eliminar esta publicidade sexista lamentable canto antes", dijo. Los socios de gobierno de Manifesto Miñor también defienden la retirada urgente del cartel.

En cualquier caso, la polémica valla -que también se ha colocado en Vigo y Mos- ya tenía los días contados más allá de su contenido y la controversia generada ya que la retirada del cartel coincide con la decisión del gobierno local de retirar las catorce que se reparten por todo el municipio. "Xa iniciamos xestións coa Demarcación de Carreteras e coas empresas para eliminar os paneis", explicaba ayer el alcalde de Gondomar.