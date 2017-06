El BNG de Soutomaior traslada al Parlamento gallego los problemas de la sanidad en el municipio

Una delegación del BNG de Soutomaior formada por los concejales Olalla Obelleiro y Manu Lourenzo, junto con el responsable local, Diego Moreira, estuvieron en el Parlamento Gallego para trasladar una iniciativa para la defensa de la sanidad pública en el Concello de Soutomaior. Los representantes nacionalistas fueron recibidos en el Pazo del Hórreo por la diputada de Sanidade, Montse Prado, por el diputado electo por Pontevedra, Luis Bará, y por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.

En la reunión, los representantes del grupo municipal del BNG de Soutomaior trasladaron a los miembros del grupo parlamentario los problemas que se están produciendo en la sanidad pública en este municipio. Entre las deficiencias destacaron la falta de cobertura de las bajas y las vacaciones en el servicio de pediatría, unos cupos sanitarios muy saturados que en ocasiones impiden que los vecinos puedan darse de alta en los centros de salud, o las largas esperas para recibir atención primaria en el municipio.

Los miembros nacionalistas decidieron trasladar esta iniciativa al parlamento gallego después de que, a pesar de las continuas quejas del vecindario y de la evidente saturación del servicio sanitario, tanto en el PP de Soutomaior como en el Sergas minimizaran y negaran la existencia de estos problemas.

En la iniciativa presentada por el BNG, además de una exposición de motivos en la que se describe la situación de la sanidad pública de Soutomaior, se solicita al Sergas "la inmediata incorporación de nuevos médicos y de más recursos para la sanidad pública del municipio que eviten la saturación que están viviendo los vecinos".

A este respecto, el portavoz municipal del BNG, Manu Lourenzo, señaló que "aquí estamos en el parlamento gallego defendiendo la sanidad pública como en su momento estuvimos defendiendo la educación pública hasta conseguir la reforma del instituto de Soutomaior. Lo que estamos defendiendo es una vez más una causa justa y que nadie tenga ninguna duda de que con la fuerza de todas y todos conseguiremos la sanidad que nuestro vecindario se merece".

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró que conocía los problemas que se están produciendo en Soutomaior "y no podemos quedarno parados ante este desmantelamiento de la sanidad pública". En este sentido recalcó que la sanidad pública "es la única garantía de un derecho fundamental como es el derecho a salud, y con la salud de las personas no se juega. Esto no lo vamos a permitir y vamos a dar batalla hasta conseguir que se mejore la sanidad en el Concello de Soutomaior", concluyó.