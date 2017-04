Las carreteras de la comarca incorporarán nuevos métodos reductores de velocidad

Ocho ayuntamientos de la comarca de Condado-Paradanta, todos menos Mondariz Balneario, instalarán elementos en sus carreteras provinciales destinados a obligar a los conductores a reducir la velocidad de los vehículos. Esta actuación está incluida en el Plan Móvese de la Diputación de Pontevedra que para la comarca destina 567.729 euros. En esta inversión también se incluyen actuaciones de señalización horizontal, consistentes la mayoría de ellas en el pintado de las líneas de los viales.



El Plan Móvese está orientado a conseguir reducir la velocidad de los automóviles, ya que está considerada la principal causa de accidente. "Para conseguir reducir la velocidad, más efectivos que las señales y que los radares, son los distintos métodos de reducción de velocidad y, aunque hay más con distinta casuística, se van a instalar en la comarca dos tipos: reductores físicos de velocidad de vehículos (RFVV) y pasos de peatones sobreelevados (PPS)" explicó ayer el diputado provincial de Mobilidade, Uxío Benítez, que presentó el plan a los alcaldes de la comarca en el salón de plenos de Ponteareas.



Los pasos de peatones elevados son suponen un mayor coste y están orientados a favorecer la movilidad de los peatones. Son aquellos que están a la altura de la propia acera y obligan al vehículo a reducir la velocidad por su altura. De estos elementos se colocarán 39 en la comarca: diez en Ponteareas, seis en Salvaterra, once en As Neves, uno en Mondariz, dos en A Cañiza, cuatro en Covelo, tres en Arbo y dos en Crecente.



Por otra parte se van instalar en las carreteras provinciales de la comarca 16 reductores físicos de velocidad de vehículos: cinco en Ponteareas, cinco en As Neves, cinco en Covelo y uno en Arbo.



Uxío Benítez explicó ayer que fue en enero de 2016 cuando desde la Diputación se le pidió a los ayuntamientos que fuesen ellos mismos quienes solicitasen estos elementos reductores de velocidad como buenos conocedores de sus territorios y de las demandas de los vecinos. "Se concedieron prácticamente todos salvo aquellos que no eran viables técnicamente o aquellos que ya están incluidos en otras actuaciones integrales" apuntó el diputado provincial.



El diputado explicó que estas actuaciones para dotar a los viales de reductores de velocidad se adjudicarán en las próximas semanas con la previsión de que en mayo comiencen las obras. Mientras que los trabajos de pintado, que también empezarán en mayo, ya han sido adjudicados y falta que sean aprobados en comisión de gobierno.