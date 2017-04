Los feriantes amenazan con dejar sin atracciones las fiestas de San Telmo

Los propietarios de las atracciones de feria que cada año se instalan en las fiestas de San Telmo amenazaron ayer con dejar sin los típicos carruseles y tiovivos las celebraciones festivas en disconformidad por la decisión del Concello de reubicar estos negocios.



El Ayuntamiento decidió ofrecerles la Finca Patazumba, a 200 metros de su ubicación usada en años anteriores, y ya está trabajando para adecuarla.



Según el Concello, la decisión obedece, entre otras cuestiones, a que el emplazamiento que se venía empleando hasta ahora está en las cercanías del nuevo centro de salud, en la calle Casal Aboy, que presta el servicio de urgencias desde el PAC de 20.00 horas a 8.00 horas y los fines de semana, evitando así el ruido generado por las atracciones a los posibles pacientes. "Estos terrenos en la trasera del área Panorámica no son sólo de propiedad municipal, sino que también pertenecen en parte a la Xunta de Galicia", indican desde el Concello. Además la retirada de las atracciones de ese punto recoge por parte del gobierno local una vieja reivindicación de los vecinos de la zona.



Según el representante de los feriantes, Juan Antonio Ramírez, el terreno que se propone no es seguro. El representante de los feriantes afirma que después de las negociaciones y comprometiéndose incluso a no tener música en los puestos "nos responden y nos ofrecen un terreno privado, sin acondicionar, con un desnivel muy alto y en el que no estamos dispuesto a instalar nuestras atracciones ya que sería un peligro para la seguridad de nuestro público".



Los feriantes también aseguran que desde el Ayuntamiento de Tui les han ofrecido que el Concello corra con los gastos de un tendido eléctrico provisional para acondicionar el nuevo solar.



Aseguran que no van a instalar porque "anteponemos la seguridad a nuestro trabajo y, a día de hoy, las fiestas de San Telmo que se celebran del 15 al 24 de este mes de abril no contarán con las atracciones que durante años se emplazaban en la parte trasera del Área Panorámica".



El uso de la finca Patazumba es posible gracias al acuerdo entre el Concello y los propietarios del inmueble, que ceden forma gratuita los terrenos y permite al ayuntamiento disponer de los mismos, al tiempo que los acondicionará para que estén en las condiciones idóneas. Así estos días se está nivelando el suelo y al tiempo se está instalando la conexión a la red eléctrica necesaria.