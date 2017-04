Seis trabajadores con discapacidad integran la primera empresa 100% inclusiva de la comarca

Juan María Empleo S.L. es el nombre de la primera empresa de servicios cien por cien inclusiva de la comarca miñorana. Ha nacido en la parroquia nigranesa de Parada, en el centro de atención a personas con diversidad funcional que lleva el mismo nombre, y tiene una plantilla de seis trabajadores. Todos ellos son antiguos usuarios de la institución y allí se han preparado para dar el salto al mercado laboral. Tras dos años de empleo en las instalaciones del propio centro, ahora se lanzan a realizar trabajos para negocios del entorno.



Hasta hace poco, su incursión en el empleo habían sido fruto de convenios del centro de formación ocupacional con ayuntamientos -como el de Nigrán, que les encarga la jardinería de Porto do Molle- o empresas como supermercados que y hoteles, que les ofrecían prácticas. Pero estas modalidades de trabajo los conducían inexorablemente a la exclusión social. "Nos encontrábamos con que, por ley, los usuarios que accedían a un empleo perdían la plaza en el centro. Pasados los tres años y llegado el momento de convertirse en trabajadores indefinidos, se quedaban en la calle. Sin trabajo ni posibilidad de regresar a los talleres. Si eso es dramático para cualquiera, resulta todavía más difícil para alguien que necesita apoyos en su vida cotidiana", explica María Santos, directora del centro ocupacional y de día.



Una garantía de futuro



Por eso la Asociación La Esperanza del Valle Miñor, titular del Juan María, creó en febrero de 2015 el llamado Centro Especial de Empleo, una modalidad empresarial sin ánimo de lucro destinada a garantizar la inclusión laboral y la estabilidad económica de sus usuarios llegada la edad adulta. Lo que les ofrece este tipo de empresa es un contrato indefinido bajo el que, hasta ahora, desempeñado únicamente tareas de limpieza en las instalaciones del propio centro. Pero ha llegado el momento de salir a la calle a demostrar sus capacidades y, desde hace unos días, distribuyen folletos publicitarios para cuatro empresas de la comarca.



Los negocios gondomareños Estética Azahar, Publix y Valmotor y la agencia Viajes Val Miñor de Sabarís son los primeros que han confiado en sus servicios. Les han encargado el reparto de publicidad y lo asumen "muy ilusionados". Cuentan con una unidad de apoyo compuesta de una encargada y una psicóloga, que los acompañan si es necesario en las primeras jornadas. Pero han demostrado que están sobradamente preparados para cumplir con sus obligaciones.



Un local en Porto do Molle



Ahora el objetivo es conseguir más contratos. El único beneficio que persigue la sociedad es el social, de manera que invertirá todo lo que gane en la creación de más puestos de trabajo para personas con diversidad funcional y en ampliar la oferta de actividades a la jardinería o a trabajos de auxiliar de oficina. Para lograrlo, es preciso darse a conocer. Por el momento, ha solicitado a Zona Franca un local en el vivero de empresas de Porto do Molle. "Sería el lugar ideal para que otras compañías nos conozcan y apuesten por nuestros servicios", indica María Santos.