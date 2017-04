La Sementeira se traslada a la zona de Muiño da Ponte y Sergio Pazos será pregonero

La XI edición de la Fiesta da Sementeira "Sementeira e Música" se celebra este año en la Área Recreativa do Muiño da Ponte, en la zona del Paseo Fluvial do Mendo, en Corzáns. En la nueva ubicación se espera duplicar el número de asistentes, debido a las mejoras de aparcamiento. El actor y cómico gallego Sergio Pazos será el pregonero y, además, ofrecerá un monologo.



El propio actor se brindó ayer a participar en la presentación del evento, que tuvo lugar en las Cuevas de Doña Urraca de Salvaterra, y felicitó a los organizadores por sacar adelante una fiesta que trata de recuperar tradiciones.



La fiesta tendrá una exposición de tractores antiguos y una feria de artesanía, y como cada año habrá trabajos de labranza y sementeira.



Además no faltará la gastronomía típica de las fiestas gallegas como carne o caldeiro, pulpo, jamón asado y oreja; así como empanada y vino de cosecha.



También destacan las olimpiadas agrícolas y concurso de vestimentas de labregos.



Además este año habrá actuaciones musicales del quinteto Tanxugueiras y Algarabia Folk.



La teniente de alcalde de Salvaterra, Marta Valcárcel, indicó que el nuevo recinto de la fiesta es ideal para la celebración y destacó el sendero fluvial del Mendo, uno de los senderos del Concello de Salvaterra.