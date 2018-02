El Celta B, sin fuelle en Toledo

El dominio del Celta B en su visita al Toledo no dio frutos. El conjunto vigués no pudo revalidar en el Salto del Caballo contra el Cerceda y cayó por la mínima ante el equipo manchego (1-0). Partido en el que el equipo vigués pudo adelantarse en el marcador con un remate de cabeza al palo de Dennis y que en la segunda parte dominó de cabo a rabo pero creando poco peligro. Al final, los tres puntos se quedaron en Toledo gracias al solitario gol de Aarón. Con esta derrota los de Rubén Albés siguen desaprovechando ocasiones para acercarse el playoff de ascenso. Además, el filial celtiña no gana a domicilio desde el 21 de noviembre.

Los primeros minutos fueron muy igualados. Tanto toledanos como vigueses salieron muy enchufados y concentrados por lo que el equilibrio marcó los primeros minutos en los que los celestes tenían controlada la situación. Pero pronto el Celta B empezó a llegar con más peligro al área rival ya que en el minuto 6 Molina disparaba desde la frontal y a los 10 minutos era Dennis el que tenía una clarísima ocasión con un remate de cabeza a la salida de un córner que se estrelló en el larguero.

El Toledo reaccionó tras esta clarísima ocasión de los celestes y al filo del cuarto de hora Usero controló muy bien dentro del área (ante cierta pasivividad de la zaga celtiña) y se sacó un remate que se marchó fuera por poco. Esta jugada activó a los locales y amedrentó a los de Rubén Albés porque el Toledo pasó a tener el control del juego con mayor posesión.

El dominio y la presión de los locales era cada vez más insistente ante un Celta B que con los minutos iba retrocediendo metros. La consecuencia de ello fue que el Toledo fue fabricando ocasiones de gol, madurando el adelantarse en el marcador. En el minuto 34, Sotres salió de forma precipitada de su portería y a punto estuvo aprovecharlo Sergio pero la zaga gallega salvó el gol. Ortí también perdonó con un remate de cabeza que se fue por poco pero, instantes después, en pleno asedio verdiblanco, el Toledo botó un córner y Aarón, con la testa, batía a Sotres. Un buen gol que llegaba en el minuto 37 y que hacía justicia a lo visto hasta ese momento, el Celta B había empezado muy bien pero el Toledo acabó dominando de cabo a rabo una primera parte muy intensa.

Tras el descanso los pupilos de Rubén Albés dieron un paso al frente y asumieron el control de la posesión pero el partido estaba donde quería el Toledo que se había replegado atrás intentando sorprender a los vigueses en una contra. Así, mientras los celestes tenían más posesión y control del balón en el centro del campo, este dominio era estéril y cuando se producía una pérdida los locales salían rápidamente el contragolpe por lo que estaba más cerca el 2-0 que el empate. Así, a los 7 minutos de la reanudación Tomás pudo ampliar la renta pero su remate, tras pase de la muerte de Ortí, se marchó fuera por poco.

Los minutos pasaban y no cambiaba la dinámica, el Celta B era incapaz de atravesar la tela de araña del Toledo. Su juego, lento y previsible, tampoco ayudaba a que cambiara el guión del partido. El Toledo, por su parte, seguía insistiendo a la contra. Los vigueses con el paso de los minutos aún tenían menos ideas e iban perdiendo fuelle aunque aún sacaron fuerzas de flaqueza para volcarse en la portería de Alcolea en los minutos finales. Con todo el equipo arriba, Barranco pudo poner la puntilla en el minuto 90 pero el disparo desde la frontal del jugador verdiblanco se fue fuera rozando el poste. Aún habría tiempo para que el Celta B siguiera presionando pero acabara muriendo en la orilla.

Ficha técnica:

Toledo: Alcolea; Israel, Aarón, Toño, Tomás; Usero (Barranco, min. 79), De Lerma; Bryan (Romagnoli, min. 55), Ortí (Obed, min. 63), Charly; Sergio.

Celta B: Sotres; Kevin (Agus, min. 76), Costa, Raí, Ros; Pampín, Molina (Taí, min. 46); Juan, Drazic (Pol Roigé, min. 55), Álex Serrano; Dennis.

Gol: 1-0, Aarón (min. 37).

Árbitro: Orellana Cid (Colegio andaluz). Amonestó a Tomás, Sergio García; Álex y Drazic.

Incidencias: Salto del Caballo, unos 2.500 espectadores.