Nolito: "Sería difícil elegir entre Celta y Sevilla"

Nolito ha decidido que quiere abandonar el Manchester City, conjunto al que fue traspasado por el Celta el pasado verano a cambio de 18 millones de euros. El peso del andaluz en los esquemas de Pep Guardiola se fue reduciendo conforme avanzaba la temporada, desde la titularidad inicial hasta desaparecer incluso de las convocatorias. Así que el jugador, que siempre ha confesado que solo es feliz si juega, declaró hace algunas semanas: "Estoy loco por volverme. Me gustaría regresar a España". No está tan claro su destino. El Sevilla se ha interesado por él. El regreso al Celta es siempre una hipótesis de trabajo. Nolito, de momento, no quiere decantarse públicamente entre las dos alternativas.

El internacional, que disputó con la selección española la pasada Eurocopa, habló de su futuro la pasada noche en 'El Larguero', de la Cadena SER. Los responsables del programa le preguntaron directamente por sus preferencias entre el Sevilla y el Celta. "Es una pregunta complicada, no sabría qué decir. Sinceramente no sé lo que va a pasar. Si tuviera que elegir, sería una decisión difícil", reconoce el jugador, que no niega su cariño por el club vigués: "En el Celta estuve los mejores años de mi carrera". Pero también reconoce que la opción sevillista tiene un gran atractivo: "El Sevilla es un gran club, que juega Champions. Cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas".

En todo caso, Nolito asume que la identidad de su próximo destino no será un asunto que se resuelve previsiblemente en breve. "No estoy muy centrado en ese tema, pienso que mi situación se va a alargar hasta final de pretemporada. No me preocupo si voy al Sevilla, al Celta o a otro equipo. Me gustaría que se hiciera lo antes posible, pero tendré que volver a Inglaterra a hacer la pretemporada".

La llegada de Berizzo al Sevilla parece incrementar las opciones de que el club andaluz apueste por Nolito. El propio entrenador argentino confesaba en su presentación que es un jugador que le encanta, aunque no quiso valorar qué posibilidades existen de contratarlo. Nolito afirma: "Berizzo no me dice nada". El Sevilla tiene la ventaja de disponer de mayor capacidad financiera ante un City que probablemente intentará recuperar parte del dinero invertido en el traspaso o al menos que el nuevo club asuma la totalidad de la ficha. Condiciones complicadas para el Celta, que solo podría afrontar la operación si se tratase de una cesión y si la entidad inglesa asumiese parte de la ficha del andaluz.