Poder, querer, luchar por superarnos a nosotros mismos es cada vez algo más infrecuente: luchar por una ilusión, por un reto, por dar lo mejor de nosotros mismos, está al alcance de casi todo el mundo.

Sí, es cierto que hay personas que tal vez nazcan tocadas por la barita de la excepcionalidad que les otorga o les despoja de algún don. Pero el resto de nosotros nos definimos por los valores que perseguimos y por el empeño que ponemos para conseguirlos.

En este sentido he tenido la suerte de que en la vida de mi hija se haya cruzado José Antonio, un excepcional profesor, que en estos últimos días previos a su merecida jubilación después de toda una vida ejerciendo mucho más que la docencia sigue tratando de conseguir que sus alumnos crean en sí mismos, que crean que ser mejor persona no es una estupidez pasada de moda, que crean que derrochar una vida siendo un mero espectador de tu propia existencia es un lujo que nadie se debiera permitir.

No será fácil recoger este testigo, al igual que tampoco lo será borrar su huella en cada uno de sus alumnos. No obstante puedo afirmar que al menos en el colegio de mi hija, no es un caso aislado, como a buen seguro no lo será en la mayoría de los centros educativos de nuestro país.

Querer, poder, luchar es el legado que nos deja José Antonio: conseguir que alguien quiera luchar por sus sueños es casi tan difícil como hacerles creer que lo pueden conseguir. Yo puedo dar fe de que lo ha logrado.

Gracias a todos los José Antonio que moldean el futuro de nuestra sociedad.