La Festa da Cultura regresa a la Alameda con la primera de las dos jornadas de música, baile y teatro. Empieza a las 17.00 con el grupo de pandereteiras Chorouvia para seguir, con actuaciones cada 25 minutos, con Tarambaina , Rueiro, Froles Novas, Sárdoma, Os gaiteiros de Pardavila, el grupo de gaitas Aturuxo con Amieiras, No Colo do Vento, Semente da Arte Galega, Os Ventos de Comesaña, Alalá y Lembranzas Galegas. Cierra el concierto de la banda de Mos The Turre’s Band a las 22.30 horas.

Praza de Compostela, de 17.00 a 23.30 horas. Actividad gratuita.

Actos

Salón Galiexpo Motor Show

Primera de las tres jornadas del certamen con exposición del mundo del motor, vehículos clásicos, 4x4, caravaning, quads o automodelismo, además de actividades y espectáculos.

Ifevi (Estrada do Aeroporto, 772), de 10.00 a 20.00 horas. Entradas desde 8 euros.

Cuentacuentos

Caxoto Contacontos y Gema Santos relatan “Unhas lentes como as do avó”, en lengua de signos y lengua oral en un espectáculo muy participativo en el que los asistentes aprenderán a signar algunas palabras.

Calle Teixugueiras, 8-10 (Navia) a las 20.00 horas. Actividad gratuita.

Festas da Virxe dos Aflixidos

Primera de las cuatro jornadas de las celebraciones de Zamáns con una tirada de fuegos artificiales (21.00), seguida de la verbena (21.30) a cargo de la charanga Vai de Baile y la orquesta Players.

Recinto de fiestas de Zamáns, en horario de tarde.

Música

The ReyMous y The Liar Papers

Banda canguesa con influencias de rock alternativo y hard rock con letras en checo, español e inglés, y formación viguesa que rinde homenaje con sus versiones a los grandes del rock clásico.

Sinatra Cóctel Bar (Fermín Penzol, 6) a las 20.30 horas. Entradas a 9 euros.

SNST e Implosión

Noche de rock alternativo con la banda viguesa, que presenta su disco “Canciones Maltratadas” y nueva banda de rock instrumental.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.00 horas. Entradas a 8 euros.

Homenaje a Dolores O´Riordan

Proyección de un concierto de Cranberries de la gira de 1999 en conmemoración del 51 aniversario del nacimiento de la cantante.

Bar Tipo X (Real, 21) a las 21.00 horas.

Se Kadra

Dúo de teclado y batería centrado en música tradicional gallega, flamenco y fusión de estilos, con influencias jazz y de música brasileña.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 22.00 horas. Entradas a 5 euros.

Rubén Marchena y Moisés Fernández

Flamenco en directo.

La Bodega de Matías (Hispanidad, 61) a partir de las 22.00 horas.

Exposiciones

“José Saramago: voltar aos passos que foram dados 1922-2022”

Inauguración de la exposición integrada por 15 paneles didácticos sobre la vida y obra de José Saramago para divulgar la literatura y el pensamiento del autor luso con motivo del centenario de su nacimiento.