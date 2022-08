El mes de agosto encara su recta final, pero todavía queda mucha fiesta y música por delante para seguir disfrutando del verano en Galicia. Este es el listado de los mejores espectáculos, fiestas y conciertos programados en la comunidad gallega durante la cuarta semana de agosto. Muchos de ellos serán gratuitos, como los conciertos de Víctor Manuel programado en las Festas da Peregrina, la actuación prevista en el Muelle de Trasatlánticos, en Vigo, de C. Tangana, el famoso Festival de la Luz, en Boimorto, o el Armadiña Rock, en el concello de Poio. Tampoco faltarán algunas de las citas más esperadas para los amantes de la diversión y gastronomía, puesto que Ribadavia celebrará su emblemática Festa da Istoria y el concello de A Guarda degustará los mejores sabores del mar en su IX Festa do Percebe e de produtos da terra e do mar.

Lunes, 22 de agosto CONCIERTO DE VÍCTOR MANUEL EN PONTEVEDRA Dentro de la programación de las Festas da Peregrina de Pontevedra, una de las grandes voces de la historia de la música de España se subirá esta noche al escenario de la Praza de España a partir de las 22.30 horas. Así, Víctor Manuel será el encargado de amenizar otra noche de fiesta en Pontevedra. Sus poemas cantados y entonados se convirtieron, junto a otros artistas como Ana Belén y Joan Manuel Serrat, en la "banda sonora" de la Transición española y, a día de hoy, sigue siendo uno de los artistas más esperados y de mayor afluencia. Con su actuación, sumado al día infantil en las atracciones instaladas en las proximidades de la Alameda, Pontevedra cerrará las Festas da Peregrina más completas tras el parón por la pandemia. Martes, 23 de agosto FESTA DO DEMO EN PONTEVEDRA Pontevedra acogerá mañana una nueva edición de la Festa do Demo, una celebración anterior a la Guerra Civil, que ha sido recuperado después de haberse extinguido hace más de medio siglo. Los actos comenzarán a las 12.30 horas con la salida de O Demo y su séquito desde los Arcos de San Bartolomeu, rumbo a las plazas y calles del centro histórico de la ciudad del Lérez. Ya por la tarde, a partir de las 20.00 horas, la comitiva de O Demo volverá a salir por las calles haciendo burlas para asustar a niños y adultos con su tridente, mientras los más pequeños intentarán por todos los medio tirarle del rabo para que los deje tranquilos. O Demo también realizará juegos y hará alguna que otra gamberrada. A las 21.00 horas la Banda de Música de Salceda ofrecerá un concierto en la Praza de José Martí y a las 21.30 horas tendrá lugar la foliada do Demo con Os Chichisos en la Praza de Curros Enríquez. CONCIERTO DE C. TANGANA EN VIGO Es una de las citas más esperadas de este verano en Vigo. C. Tangana se subirá mañana al escenario instalado en el Muelle de Trasatlánticos para recuperar los sonidos que marcaron su infancia: flamenco, rumba, música popular española… porque la vuelta a las raíces está de moda. Desde sus inicios en la música en 2005, el artista madrileño no ha dejado de cosechar éxitos hasta convertirse en uno de los indiscutibles reyes dentro de la industria musical española, años en los que ya cuenta con colaboraciones con artistas nacionales e internacionales como Calamaro, Omar Montes, Jorge Drexler o Ed Maverick. El “Sin Cantar ni Afinar Tour” pasará por Vigo en este tan esperado verano 2022, como parte del Ciclo Xacobeo, para deleitar al público vigués con el que el artista define como el disco de su vida, "El Madrileño", el proyecto más personal y sin artificios de C. Tangana. Miércoles, 24 de agosto CONCIERTO DE NATALIA LACUNZA EN FERROL Fue concursante de la edición de 2018 del programa televisivo Operación Triunfo, donde resultó finalista, y ahora, cuatro años después, Natalia Lacunza se ha consolidado como una de las artistas de mayor calado en el panorama musical español. Su colaboración con Guitarrica de la Fuente en el single ''Nana triste'' fue todo un éxito y sirvió de aperitivo para su primer álbum de estudio ''Otras alas'' (2019) . El pasado mes de junio lanzaba su nuevo trabajo "Tiene que ser para mí", con el que recalará el miércoles 24 en Ferrol. En el marco de las fiestas grandes de Ferrol, la actuación se celebrará en la zona de Ferrolterra a partir de las 21.30 horas. Jueves, 25 de agosto EDP VILAR DE MOUROS, EN VIANA DO CASTELO Tras las cancelaciones del 2021 y 2020, el EDP Vilar de Mouros regresa esta semana a Viana do Castelo, concretamente a la ribera del río Coura y a pocos kilómetros de la frontera con España. Se trata del festival más antiguo de la Península Ibérica, ya que se remonta hasta los años 60 del pasado siglo, y en esta ocasión reunirá sobre el escenario, desde el 25 al 27 de agosto, a artistas de la talla de Iggy Pop, Placebo, Bauhaus, Suede, Gary Numan, The Legendary Tigerman, Battles o Black Rebel Motorcycle Club. Todas aquellas personas que hubieran adquirido la entrada para las ediciones del 2020 y 2021, tendrán garantizada su entrada para este año, y los que todavía no tengan, aún están a tiempo de adquirirlas. La apertura de puertas del recinto será a las 17.00 horas cada día. Viernes, 26 de agosto FESTIVAL DE LA LUZ EN BOIMORTO A partir del viernes 26 de agosto y hasta el sábado 28, regresa a Boimorto el festival con más corazón de Galicia. Luz Casal invita a todos los gallegos y gallegas a su casa para disfrutar de una experiencia única: el Festival de la Luz, un evento para todas las edades que a lo largo de todas sus ediciones ha logrado recaudar más de 700.000 euros para causas solidarias. En esta ocasión, recupera su gran formato habitual y durante tres jornadas consecutivas, tanto la música como la gastronomía, la artesanía, las exposiciones y las actividades se desarrollarán en un paisaje inigualable donde reina la naturaleza, el reciclaje, la sostenibilidad y la innovación. Ilegales, Mala Rodríguez, Heredeiros Da Crus, Delaporte, Killer Barbies, Burning, Depedro, Bala, BMA, Rock Con Ñ, Fon Román, Mueveloreina, Los Estanques, Kumbia Queers, Colectivo da Silva, Sexy Zebras, A Banda da Balbina, Desvariados, The Rapants, Polock, Yoly Saa, Biribirlocke, Mileth, Lole Montoya con Juan Carmona y Tino di Geraldo, Grande Amore, Naitinain, Amoebo, Señora Dj, Girl's Gang, Abril y Tumba e Dálle harán bailar y vivir tres días inolvidables en la finca donde se celebra el festival. ARMADIÑA ROCK, EN POIO Tras dos años de parón por la pandemia, el concello de Poio recupera este año una nueva edición del Armadiña Rock, y ya van doce. Fiel a sus orígenes, este festival llevará al puerto de Combarro el mejor del rock, punk o metal, y que siempre sorprende con su variada propuesta musical. En esta ocasión, grupos como Desakato, Reincidentes, MJ Pérez, Tremenda Jauría, Rebeliom do Inframundo, O Cadelo Lunático, Sheila Patricia, Sofía Gabanna y La Quinkillada, serán los encargados de hacer vibrar a la villa marinera. CIMAFUNK EN VIGO En el marco del Festival Terraceo 2022, Vigo se dejará seducir este viernes por los ritmos funk y hip hop mezclados con música cubana y afrocaribeña de Cimafunk. El músico cubano presentará en la azotea del Auditorio Mar de Vigo, a partir de las 21.00 horas, su último trabajo titulado "El Alimento", que ya se ha convertido en uno de los álbumes más creativos, edificantes y destacados del año, según la crítica. Además de los ritmos caribeños, no dejará de sonar la contagiosa canción Cun Cun Pra, que en el momento de su lanzamiento causó sensación en las redes sociales con miles de personas en todo el mundo participando en el reto #CunCunPráChallenge, un reto al que incluso se llegó a sumar Oprah Winfrey. IX FESTA DO PERCEBE NA GUARDA En esta cuarta semana de agosto, no todo será música, ya que la gastronomía también tendrá un papel protagonista. Así, en Vigo y su área metropolitana, A Guarda celebrará a partir del viernes 26 y hasta el domingo 28 la IX edición de la Festa do Percebe, en la que los comensales podrán saborear los mejores productos del mar. Durante las tres jornadas, además de degustar percebes, mejillones, berberechos, almejas o empanada, entre otros, también habrá hinchables para niños, una Feria de artesanía, charangas y diferentes actuaciones musicales. La novena edición dará comienzo el viernes a partir de las 21.00 horas, mientras que el sábado la carpa permanecerá abierta al público de de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 horas a 00.00 horas. Ya el domingo, la degustación del crustáceo podrá realizarse a partir de las 13.00 horas. Sábado, 27 de agosto FESTA DA ISTORIA EN RIBADAVIA Al igual que gran parte de las fiestas gallegas más emblemáticas, la Festa da Istoria de Ribadavia ha tenido que esperar dos años para poder recuperar las tradiciones ancestrales e históricas que formaron parte de la comarca durante el medievo. Así, Ribadavia volverá a llenarse este sábado de bufones, cortesanas, campesinos, reyes y reinas, soldados, caballeros y verdugos, entre otros. Si bien los actos ya darán comienzo el viernes 26, el día grande se celebrará el sábado con la celebración del Gran Desfile da Istoria, un baile medieval, exhibiciones de cetrería, el torneo, un ajedrez viviente, la simulación de una boda judía o la famosa cena medieval en el castillo, a donde será imprescindible acudir vestido de época. FESTIVAL DE MÚSICA URBANA DE VIGO Patrocinado por el Xacobeo, Vigo acogerá este sábado un festival de reciente creación que acercará al Puerto las mejores músicas de la cultura urbana del momento, a modo de prórroga de O Marisquiño. La primera edición del Festival de Música Urbana de Vigo traerá así a artistas de la talla de Ayax y Prok o Quevedo, como cabezas de cartel. Fieles a su estilo old school, Ayak y Prok traerán a la ciudad olívica sus mejores temas conjuntos. Si bien en la actualidad están embarcados en sus proyectos personales, los gemelos regresarán a Galicia para este concierto conjunto que no dejará indiferente. Por otra parte, no cabe duda de que allá a donde vaya es uno de los artistas del momento, ya que es el nombre más repetido del verano a lo largo de todo el país y del mundo. Junto al productor musical Bizarrap, Quevedo ha creado "Quédate", la que ya es la canción más escuchada del mundo, acumulando en la actualidad casi 200 millones de reproducciones en YouTube y superando los 300 millones en Spotify. Su voz es la que más se ha oído en las discotecas y fiestas de verano, por lo que el público tiene muchas ganas de verlo en direcot. El cartel del festival lo completan Sila Lua, Safree y Califato 3/4. Domingo, 28 de agosto DEVOCIÓN EN A LANZADA A ermita de A Lanzada acogerá este fin de semana la popular romería en honor a Nosa Señora da Lanzada, famosa por los rituales vinculados a la fecundidad femenina, también conocidos como el “baño de las nueve olas”. Como cada año, cientos de fieles acudirán al santuario próximo al mar para participar de la tradición, ritos y culto. La festividad ya dará comienzo el viernes, pero el día grande será el domingo, en una jornada en la que se celebrarán misas toda la mañana hasta las 13.00 horas, cuando tendrá lugar la misa solemne, dando paso a la salida de la virgen al exterior de la capilla. Antes del acto litúrgico se celebrarán las tradicionales pujas de ofrendas a la virgen y los asistentes podrán participar también en el "rito de barrer" contra el mal de ojo. La música en esta jornada correrá a cargo del grupo de gaitas Os do Barro, la Banda de Música de Sanxenxo, charanga Noroeste, y el grupo Airiños da Lanzada. Por la tarde las misas se celebrarán a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas.