Qué hacer este viernes | Grand Design, el mejor "hard rock" de los 80

La banda sueca Grand Design actúa esta noche en la Salason de Cangas. Formado en Suecia hace 12 años, el quinteto captura el espíritu del hard rock de la década de los ochenta, duro pero melódico, y con el paso de los años ha logrado un sonido aún más grande. Publicaron su primer álbum, "Time Elevation", en 2009, y dos años después lanzaron "Idolazer", trabajo con el que consolidaron su fórmula de hard rock con reminiscencias de los 80 pero actualizado al siglo XXI. Su única visita a España data de 2015, cuando presentaron en nuestro país su tercer álbum, "Thrill Of The Night". La Salason es la única parada gallega de la gira española de Grand Design, que incluye, además, Barcelona, Vitoria, Santander, Yuncos (Toledo) y Zaragoza. - salason, cangas - 22.00 - no facilitada

CONCIERTOS

Vigo

La Habitación Roja. Uno de los grupos clave para entender el indie pop nacional, ofrece un concierto en formato reducido y cercano al público, dentro del ciclo "Live the roof". - cafetería en la azotea de el corte inglés - 20.15 - 18 E

Blues do País. Blues en gallego, con extra de retranca. Su reinterpretación de clásicos como "Sitting on the dock of the bay" ("Sentadiña no pantalán"), "I just want to make love to you" ("Mirarche o cu") o "Killing me softly" ("Matasme despacio") no deja a nadie indiferente. - la pecera - 23.00 - 6 E

AAF 60. Alberto Cunha, Andrés Cunha y Rafael Otero "Feluco" vuelven al Contrabajo para tocar temas de Los Brincos, Los Mustang, Los Bravos, Mike Ríos... - el contrabajo club - 23.00 - 5 E

Ben Senmedo. Grupo de rock. - Dorneiros, beiramar - 20.30 - entrada libre

Crónicas Pop. Versiones de pop rock en castellano de los 80 a la actualidad, con la voz femenina de Lucía Alonso. - A Pedra de Bembrive - 22.30 - entrada libre

Miguel Elpelos. Versiones y di-versiones de pop-rock. - bienvenido café bar - 23.0 - entrada gratuita

Dúo Son de Cuba. Edel Orta & Álex. - el rincón de los artistas - 23.00 - entrada gratis

Yomelo Montosolo. Cantautor. - El Gato de Schrödinger - 23.00 - 3 E

David Regueiro Trío. Temas compuestos por Django Reinhardt, considerado como el creador del jazz manouche. - biblioteca neira vilas - 19.30 - entrada libre hasta completar aforo

Grüzvilla. Trío de funk, rock, jazz y world music formado por Luke Jennings (Liverpool, Reino Unido) a la guitarra, Paulo Silva (Salvador de Bahía, Brasil) a la batería y Antón Torroncho Fernández (Lugo) al bajo. - Sala Magnética - 22.30 - 5 E

Festival Freixo Rock. La formación The Skarnivals encabeza el cartel del primer día de un evento que también tendrá las actuaciones de Maskarpone, Os Vacalouras, Piperrak y Demencia Sonora. - o freixo (Valladares) - a partir de las 22.00 horas - entrada libre

Cinta Adhesiva. La poetisa Silvia Penas y el músico Jesús Andrés Tejada. - la casa de arriba - 22.00 - 4 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

"Drácula, o musical". Función de los alumnos de la Escola de Teatro de Ártika. - sala ártika - 21.00 - gratuito, taquilla inversa