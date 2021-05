Enrique paseaba a su perra cuando fue testigo directo del accidente. "El chico de 15 años que iba en patinete cruzó cuando el semáforo estaba en rojo y el conductor del coche no pudo reaccionar a tiempo", cuenta. El impacto fue brutal y el chaval murió en el acto. La normativa exige tener 16 años para conducir un patinete eléctrico en Barcelona, si no se han cumplido solo pueden usarse en espacios cerrados. La víctima además conducía con auriculares a pesar de estar prohibidos y no llevaba puesto es casco. Los accidentes con patinete han aumentado más de un 30 % y muchos de ellos se han producido en aceras donde, por cierto, no pueden circular. Tampoco pueden superar los 25 kilómetro por hora.