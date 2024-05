El juego suele durar media hora. Consiste en perseguir embarcaciones y golpearlas. Diversión para toda la familia cetácea. "Es una especie de moda que se ha ido transmitiendo entre los miembros de la especie y esto ha hecho que ahora toda la comunidad esté implicada", explica Renaud de Stephanis, doctor en Ciencias del Mar y coordinador de CIRCE. La pala de timón es la parte más atractiva para estas orcas que encontramos, por ejemplo, en aguas del Estrecho. Según un estudio de la Comisión Ballenera Internacional actúan así por aburrimiento. "Si tienen asegurada la comida pueden dedicar gran parte del tiempo a otro tipo de actividades", cuenta José Tena, catedrático de Biología Marina en IMEDMAR-UCV. En esta zona ha aumentado la presencia de atunes. Ya no hace falta dedicarse a buscar comida y dedican el tiempo libre a interactuar con los veleros. Desde 2020, 673 embarcaciones han sufrido algún problema con las orcas. De Stephanis recomienda "no parar, porque si paras les estás dando el juego que ellas están buscando". Hay aplicaciones como "Orcinus" que permiten "a todo el mundo darnos información sobre los avistamientos de las orcas", explica su desarrolladora, Olga Mosca, bióloga marina del BDRI O Grove. De esta forma se puede evitar cruzarse con ellas y no entrar en el juego de la orca.