Los periodistas preguntaban esta mañana al comisario jubilado José Manuel Villarejo a su llegada a la Audiencia Nacional sobre la declaración de ayer del expresidente Mariano Rajoy en la comisión del Congreso por el caso Kitchen. En ella Rajoy negaba que conociese al excomisario. “Estoy en temas realmente serios para mí, ese tema no me interesa”, ha dicho Villarejo, “las pruebas están en la documentación intervenida”. Además ha añadido que no le gustaría estar en el pellejo de Rajoy por “todo lo que va a tener que pagar por todo lo que le están ocultando”.