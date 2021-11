El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido este domingo que el partido es "un gran equipo, una gran orquesta" donde "no caben los solistas" y ha señalado que "esto no es un 'talent show' de megalomanías", por lo que ha reclamado "unidad, humildad, tener las cosas claras y dedicarnos a lo nuestro", ha dicho. En su discurso en la clausura del congreso del PP andaluz que ha reelegido este fin de semana a Juanma Moreno como presidente, Casado ha dicho que no se puede "arriesgar" la responsabilidad que tienen "en una hoguera de vanidades que no conduce a ninguna parte".