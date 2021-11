Con los ecos de la presidenta madrileña todavía resonando en la sala. "Que vueles libre, que tomes tus propias decisiones", le decía Isabel Díaz Ayuso a su homólogo andaluz. Que no sea marioneta. "Juanma Moreno es libre y siempre ha sido libre", ha respondido Teodoro García Egea, de nuevo sin coincidir con ella en tiempo y espacio. "No tenemos que venir de fuera ninguno para decirte lo que tienes o no tienes que hacer. Tú eres libre y eres el primero que siempre has puesto Andalucía por encima incluso del Partido Popular". Es decir, que puede convocar las elecciones cuando estime y no adelantarlas como, reconoce así el secretario general del PP, le gustaría a la dirección nacional. "Ver a Pablo Casado cruzar la meta de La Moncloa". Fuentes del Partido Popular restan hierro al ruido de sables interno. Aunque admiten, reivindicado la unión del partido, que ayudar no ayuda para acabar, dice, con el peor Gobierno de la democracia.