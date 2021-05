El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dicho hoy que "ha manifestado su sorpresa" al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ante sus declaraciones realizadas este martes y ha destacado que "no entiende sus declaraciones". Revilla se refirió al mantenimiento del cierre perimetral de Euskadi a partir del domingo, con el fin del estado de alarma. "No hay prórroga del estado de alarma, no hay prórroga del estado de alarma para una comunidad autónoma y se nos invita a un procedimiento en el Tribunal Supremo pero después de un recorrido judicial en cada comunidad", ha destacado.