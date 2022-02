La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, condenó el ataque de Rusia contra Ucrania, y advirtió a Moscú que la Unión Europea no lo permitirá, mostrándose especialmente dura con Vladimir Putin. "El presidente Putin ha traído la guerra de vuelta a Europa. Y en estas horas oscuras, la Unión Europea y su gente están con Ucrania y su gente. Afrontamos un acto de agresión sin precedentes del líder ruso contra un estado soberano independiente. El objetivo de Rusia no es sólo el Donbás, el objetivo no es sólo Ucrania, el objetivo es la estabilidad en Europa y la totalidad del orden y la paz internacional, y haremos que Putin pague por ello", ha afirmado en una rueda de prensa.