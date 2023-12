Más de 150 mayores de distintas residencias de Vigo han podido visitar la iluminación navideña de la ciudad gracias a una iniciativa organizada por los taxistas de forma altruista. Se trata de una actividad que se hace desde hace seis años. Participan 35 taxis, 140 usuarios y 18 residencias. Son mayores que normalmente, no tienen la opción de salir de la residencia porque o no tienen familia o que, por circunstancias, no tienen quien les lleve.