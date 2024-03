Fermín López llega acompañado de Edu Gangoso, miembro del departamento de prensa del FC Barcelona, a la sala de prensa de la Ciutat Esportiva. Luce una sonrisa que acompaña bien en la mañana soleada. Está en un buen momento y su rostro no puede disimularlo. Lleva en sus manos unas botas blancas de Under Armour, la marca de ropa deportiva de la que es imagen.