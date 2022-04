El Getafe se ha impuesto esta tarde 0-1 al Mallorca en el Coliseum Alfonso Pérez. Tras el finalizar el encuentro, Javier Aguirre se ha mostrado orgulloso del esfuerzo de los jugadores y señaló el penalti en contra como jugada clave del partido. "Fue un reto al espíritu, al ánimo del equipo. Al final no hubo premio pero los jugadores se dejaron el alma en el campo... Nadie vino a llorar ni a quejarse, les prohíbo a mis jugadores que lo haga. Perdimos y ya está. A pasar página y a mirar al frente...Si no aprietan los dientes, no sirven para Primera División. Hoy lo entendieron. Estamos a un punto, estamos vivos", señaló en sala de prensa. Por su parte, el entrenador del Getafe se refirió al penalti que falló Enes Ünal y aseguró que "un jugador que falla un penalti o que falla uno debajo de la línea, no es un problema". "Eso es fútbol...Si hacemos un relato de miedo no vamos a llegar a ninguna parte...Tenemos que apartarnos de esa idea", sentenció Quique Sánchez Flores.