El próximo 26 de octubre se estrena en cines el "no documental" de C.Tangana, con el título ‘Esta ambición desmedida’. Un guiño a su tema ‘Un veneno’ con Niño de Elche, y que como el tráiler dice "No es un documental, no es una gira, es una tragedia". El filme sigue la trayectoria del artista durante más de cuatro años, desde la creación de su álbum ‘El Madrileño’ hasta su posterior gira ‘Sin cantar ni afinar Tour’, abriendole las puertas a las cámaras para mostrar los entresijos y tejemanejes de la gira. Momentos tensos, alegres y la consecución de una gira que le llevó a recorrer el mundo.

Desde que en julio publicase "Oliveira dos cen anos" para celebrar el centenario del Celta de Vigo, nada hacía pensar en que el artista estuviera preparando algo nuevo. Pero para alegría de sus fans El Madrileño ha dado un nuevo rumbo a su carrera como creador con el que será su ‘no documental’.