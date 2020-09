La temporada NBA 2K21 más cerca con el tráiler de novedades del modo Barrio y Mi Carrera.

Tan solo unos días después del estreno de la demo, 2K ha desvelado los detalles sobre el modo Mi Carrera y el nuevo Barrio de 'NBA 2K21' en consolas de generación actual. El juego completo se lanzará el 4 de septiembre para PS4, Xbox One, Switch, Stadia y PC. Pero antes, nos detenemos un momento para revisar las principales novedades de ambos modos de juego.

Mi Carrera

La historia de este año en 'NBA 2K21', "La alargada sombra", cuenta la historia de Junior, el hijo de un popular jugador de baloncesto que se enfrenta al desafío de llegar a la NBA y cumplir las expectativas de su legado mientras labra su propio camino en el instituto y la universidad. Para hacer este viaje más auténtico, el juego permitirá elegir tu equipo universitario entre 10 programas reales: Michigan State, UConn, Florida, Gonzaga, Siracusa, Texas Tech, Oklahoma, UCLA, Universidad de Villanova y West Virginia.

Mi CARRERA no sería lo que es sin algunas caras conocidas. En 'NBA 2K21', se dejarán ver Jesse Williams (Anatomía de Grey), Michael K. Williams (The Wire, Boardwalk Empire), Dijmon Hounsou (Diamante de sangre, Guardianes de la galaxia), Mirelle Enos (The Killing, Guerra mundial Z), los atletas de portada Damian Lillard y Zion Williamson y muchos más, que hacen que la historia de Junior cobre vida de una manera cinematográfica.



El Barrio se muda a la playa

2K Beach es la nueva ubicación del Barrio. En estas estancias se podrán disputar partidos callejeros 3vs3 con amigos o duelos 5vs5 en ProAm. Después, puedes dar una vuelta y salir de compras y hacerte con la ropa y el calzado de moda. Según parece, hay muchas cosas que hacer y mil maneras de expresarte en 'NBA 2K21', que estará disponible en septiembre de 2020. Las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X estarán disponibles a finales de año.



