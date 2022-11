“En el amor estoy encantado”, soltó el actor madrileño, de 31 años, cuando le preguntaron si tiene nueva pareja. Ha sido esta semana en la entrega de los premios ‘Women of the year ‘de la revista ‘Harper’s Bazaar’, a los que acudió en solitario vestido con un traje burdeos. El actor, que se encuentra inmerso en el rodaje de la serie ‘Las artistas’, está de nuevo enamorado después de que, la pasada primavera él y la actriz peruana Stephanie Cayo rompieron tras casi un año de relación. Desde entonces, poco o nada se ha sabido de sus amores, que él prefiere dejar al margen. De lo que sí habló fue de la repercusión que tuvo una foto suya en Instagram duchándose con un jabón en la mano y luciendo abdominales. “Me lo paso muy bien leyendo los comentarios, es divertido. Pero lo más importante es que se trata de un jabón y de un champú de cosmética vegana que contribuye a no contaminar el mundo y eso es lo que de verdad importa”, aseguró el intérprete.