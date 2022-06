El día en que María del Monte reconocía abiertamente que le gustaban las mujeres, Toñi Moreno asistió a la entrega de los Premios Diversa 2022, galardón que se entrega a instituciones, empresas y personas que trabajan en las normalización de las distintas orientaciones o identidades sexuales. Aprovechando su presencia, la andaluza hizo un guiño a la cantante y habló de su sexualidad.

"Esta noche María del Monte ha dicho una frase, algo así como 'yo soy una de vosotros y mi pareja está aquí abajo'. Yo sé que a ella le ha costado mucho. Yo tengo la necesidad de que mi hija no pase por lo mismo que pasé yo. A mí me costó tanto salir del armario porque ni siquiera yo me lo contaba", proclamó Toñi.

"Cuando a mí me gustaban las chicas de instituto, yo lo que me contaba es que eran muy buenas amigas mías porque en el colegio me habían dicho las monjas que eso era pecado. Yo eso lo tenía a hierro y me ha durado hasta hace un cuarto de hora. Tengo 46 años", añadió la presentadora.

"Estamos aquí todos porque no es fácil. No es fácil aceptarse, contarlo y contárselo a una misma. No quiero que mi hija tenga esos problemas. Quiero que solo se plantee quién le gusta o quién es. Que viva con esa libertad. Por eso tenemos esa obligación", argumentó con ilusión.

De hecho, hace apenas unas semanas, Toñi entrevistó a María en 'Déjate querer', donde le preguntó si tenía algún interés amoroso: "Estoy enamorada, sí, pero, correspondida, no lo sé. ¡Ni te importa tampoco! Te lo diré fuera", fue la críptica respuesta que recibió la presentadora.