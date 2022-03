No está pasando su mejor momento. La influencer Tamara Gorro atraviesa una de sus peores crisis personales debido a su reciente separación del futbolista Ezequiel Garay.

Este estado de angustia la ha llevado a bajar de peso muy rápidamente, y esto le ha supuesto el ingreso en el hospital, un momento de debilidad que no ha dudado en compartir a través de sus redes sociales. Gorro explicaba así a sus seguidores que la separación ha provocado que pierda mucho peso, pasando de 64 a 52 kilos, y que se sienta muy debilitada.

La influencer asegura que su estómago rechaza la comida y que no es capaz de sobreponerse a la enfermedad mental que atraviesa: "Es difícil de explicar y sobre todo de entender, ¿por qué me iba a pasar algo a mí que tengo una buena vida y parece que no me falta de nada?".

Enfrentamiento en directo

Precisamente sobre este asunto estaban tratando en e programa 'Viva la Vida', cuando el paparazzi Diego Arrabal, ha comenzado a poner en duda la credibilidad de la historia de Tamara Gorro: "Yo lo siento pero de esta chica no me creo nada, lo siento".

Ni corta ni perezosa, Tamara ha entrada por teléfono al programa para responder al colaborador: "Te respeto como profesional, pero me acabas de dejar muy sorprendida diciendo que no te crees nada de lo que me pasa porque es algo muy feo".

Arrabal ha intentado quitarle hierro al asunto asegurando que no se refería a su enfermedad: "Yo no pongo en duda lo que te está ocurriendo, pero creo que no se puede tratar con la misma actitud el café que te tomas con tus amigas que una enfermedad tan seria, lo compartes todo y eso no es bueno para tu salud mental".

Mientras que la influencer ha zanjado el asunto asegurando que: "A mí compartir mi vida en redes no me hace daño, son mi familia virtual, esto es algo mucho más serio que no se trata de estar un día bien y otro mal, es algo muy complicado y muy difícil de salir".