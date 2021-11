Paris Hilton no debe de tener ni idea de cómo son las bodas gitanas, pero ella acaba de protagonizar una de papel 'couché'. Desde el pasado jueves lleva celebrando la rica heredera de los hoteles Hilton, de 40 años, DJ, actriz, modelo y cantante su enlace con el empresario, 'crack' de los negocios y también millonario Carter Reum, al que la 'socialité' conoció hace 15 años pero al que no prestó atención hasta la llegada del coronavirus, cuando el confinamiento les hizo compartir más tiempo juntos, lo que dio pie al enamoramiento y a las ganas de organizar un bodorrio como pocos se han visto.

Paris, que no da puntada sin hilo, ha hecho coincidir la fiesta en tres fases con el estreno de su última docuserie, en verdad un nuevo 'reality' sobre su vida de derroche y glamur. 'Paris in Love' (Peacock), de 13 capítulos a emitir cada jueves en los próximos meses, arrancó con todos los Hilton en la mansión del abuelo Barron de Bel-Air (Los Ángeles) en la que la nieta lució su primer vestido blanco de los cinco creados para tal magnífica ocasión, un Oscar de la Renta con cuello cisne, y flores bordadas y largo velo que Kim Kardashian, su amiga desde preescolar y coprotagonista del programa de telerrealidad 'The simple life', que les lanzó al estrellato junto a Nicole Richie, le ayudó a colocar para las fotos de Instagram. El viernes los novios llevaron a sus invitados al parque de atracciones de Santa Mónica, adonde debieron acudir vestidos de carnaval, y, finalmente, el sábado pusieron el broche de oro con una cena y baile de gala en la finca familiar.

Adiós a una vida discreta

Unas celebraciones por todo lo alto muy del gusto de Paris Hilton, a las que ha accedido su ya esposo Reum, poniendo así punto y final a su, hasta ahora, discreta vida.

La media naranja de Paris, que tuvo antes tres compromisos fallidos (con el modelo Jason Shaw, en 2002; con el productor de cine Paris Latsis, en 2005, y con el actor Chris Zylka, en 2017), tiene su misma edad y también es hijo de uno del magnate Robert Reum, directivo de Amsted Industries, de Chicago, una de las empresas privadas más grandes de Estados Unidos, según 'Forbes', y con un valor estimado de 4.000 millones de dólares. Además, también fue vicepresidente de la Orquesta Sinfónica de Chicago.

Licor de acai y múltiples inversiones

En 2007 Carter se unió a su hermano Courtney para lanzar la empresa de licores premium Veev, la primera en elaborar aguardiente con una fruta de origen brasileño acai. Goldman Sachs alabó el olfato para los negocios de los hermanos y los metió en su lista de 100 empresarios más prometedores. Lo cual les llevó a fundar luego la firma de capital de riesgo M13, que ha invertido en decenas de empresas como Lyft, Pinterest, Snapchat, Ring, Bird, Warby Parker, SpaceX, Girlboss, Headspace o Rubicon. Tiene más de 137 mil millones de dólares en valor empresarial, según Global AgInvesting. El patrimonio neto de Carter es de unos 35 millones de dólares, según Showbiz Cheat Sheet. M13 cuenta con el apoyo de Richard Branson, el un multimillonario empresario inglés, y Arianna Huffington, cofundadora de 'The Huffington Post', medio para el cual Carter ha firmado varias colaboraciones.

A diferencia de su famosa mujer, Carter solo ha aparecido como invitado y comentarista en unos pocos programas para la CBS y la Fox. También ha participado en 'Hatched', una serie de televisión estadounidense en la que los empresarios presentan sus ideas a expertos comerciales y minoristas. Y es que una de las cosas que más enorgullece a Carter es su faceta de escritor. Junto a su hermano, publicó 'Shortcut Your Startup: Ten Ways to Speed Up Entrepreneurial Success', donde cuentan sus experiencias profesionales y ofrecen una guía de consejos "poco convencionales" para futuros emprendedores.

"Este hombre trabaja más duro que nadie que haya conocido antes; para mí es toda una inspiración", ha explicado en el programa 'USA Today' Paris Hilton, que en varias entrevistas ya ha avanzado que quiere ser pronto mamá, y que lo hará gracias a la fecundación in vitro en una clínica privada en Estados Unidos para poder tener gemelos, un niño y una niña, tal como siempre ha deseado.