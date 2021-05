Tras cinco años de batalla judicial entre Brad Pitt y Angelina Jolie, el juez John Ouderkirk, contratado por la expareja para supervisar el caso, ha fallado a favor del actor y ha dictaminado que tendrán que compartir la custodia de sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. Aunque el primogénito ya es mayor de edad y puede decidir con quién quiere vivir.

Según señala Us Weekly: “Pitt ha ganado la custodia compartida, algo que la actriz pedía en exclusiva para ella alegando que su ex era un peligro para los niños y que era una persona tóxica para sus hijos. Especialmente para Maddox, que presuntamente se vio envuelto en una violenta pelea que el matrimonio tuvo a bordo de un avión. La misma que, según Jolie, la llevó a tomar la decisión de pedir el divorcio”. El fallo ha salido a la luz apenas dos días después de que Jolie, de 45 años, había criticado al citado juez por no querer escuchar las declaraciones de sus hijos menores de edad. Sin embargo, después de meses escuchando testimonios, psicólogos y especialistas en la protección de menores, el juez se ha inclinado por una custodia compartida a partes iguales, justo lo que pedía el actor de 57 años.

En cualquier caso, esta batalla ganada no significa que se haya acabado la interminable guerra Pitt-Jolie. Todavía quedan muchas denuncias de la protagonista de “Maléfica” por aclarar.