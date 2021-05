No es habitual que un actor retome uno de sus personajes once años después de haberse despedido de él. Le ha pasado a Pepón Nieto (Málaga, 1967), que vuelve a ponerse en la piel del inseguro Mariano, uno de los policías protagonistas de ‘Los hombres de Paco’, la mítica comedia de Antena 3 que este próximo lunes (22.45 horas) regresa con nuevas peripecias y con la mayoría de su reparto original. Una nueva entrega que constará de 16 capítulos que, posteriormente, se emitirán semanalmente en Atresplayer Premium y que se dividirán en dos bloques de ocho episodios.

–¿Cómo le han sentado estos once años a Mariano?

–Bien. Creo que una buena elección de la serie ha sido que esto no sea la continuación de los 117 capítulos que hicimos en las anteriores temporadas, sino una nueva etapa en la que los personajes han evolucionado. Están en otro ámbito y de otra manera, aunque sin perder el espíritu paquero.

–¿Cómo ha sido la evolución de Mariano en este tiempo ?

–Está casado y tiene una hija. Sigue en la misma comisaría de San Antonio, ahora como inspector en lugar de subinspector. Y mantiene la misma mala suerte para resolver los casos y todo le sobrepasa.

–Para un actor es poco frecuente retomar el mismo personaje una década después.

–Sí, pasa muy poco. Es curioso porque es un personaje que nunca imaginaba que iba a volver a hacer, pero fue encontrarme con el guion de este primer capítulo, leerlo en voz alta y ahí estaba Mariano con su mochila, su forma de moverse y de comportarse. La serie la escriben los guionistas, pero el actor acaba conociendo al personaje más que nadie porque juega con sus propias emociones.

–¿Cree que los personajes de esta serie calaron tanto entre los telespectadores por sus numerosos defectos?

–Sí, son antihéroes con los que el público se puede sentir muy identificado. Cuando empezamos a grabar la primera etapa pensábamos: ya verás, la policía nos va a coger manía. Y al contrario, están muy agradecidos porque los hace humanos, cercanos, ves que tienen los mismos problemas que cualquiera. Además, es una serie que refleja unos valores que hoy en día, en que todo son insultos y donde todo vale, son más necesarios que nunca: la lealtad, la amistad, la familia, la solidaridad...

–Se movían en la comedia, pero también tuvieron sus dramas.

–Era una serie en la que todo cabía y que nunca dejó de ser un experimento. Tocaba todos los géneros: había comedia, drama, tensión sexual no resuelta, thriller... ¡Hasta musicales hemos hecho! Eso de no pertenecer a ningún género la convierte en un género único.

–En esta nueva entrega sacarán punta a temas como la momia de Franco o la independencia de Catalunya. ¿Seguirán riéndose de todo, como antes?

– En la primera etapa a lo mejor nos poníamos menos cortapisas. En estos 11 años a nuestra sociedad se le ha puesto el pellejo más fino y somos muy susceptibles. Antes no existían las redes y la gente se manifestaba con una carta o con una mala crítica, pero ahora tienen la posibilidad de insultarte en directo. Todo se ha vuelto más democrático y puedes opinar con más facilidad, pero como a la gente no le guste algo no tiene piedad, así que hay que ir con pies de plomo a la hora de abordar ciertos temas.