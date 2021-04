Sara Carbonero fue noticia el pasado miércoles en la portada de la revista “Diez minutos” por una supuesta relación sentimental con un amigo. La pareja fue vista y fotografiada en las Islas Canarias durante la escapada que hizo la semana pasada junto a Isabel Jiménez y otros amigos, tras firmar el acuerdo de divorcio con Iker Casillas. Según la referida publicación, la periodista habría recuperado la ilusión gracias a José Luis Cabrera, amigo desde hace años de Isabel Jiménez y su marido, Álex Cruz, con el que se vio a Sara compartiendo confidencias durante su estancia en La Graciosa. Pero a las pocas horas de salir la noticia, Isabel, íntima amiga tanto de Sara como de José Luis, no tardaba en desmentir rotundamente la exclusiva, asegurando con un evidente enfado que el empresario canario al que se ha relacionado con Sara Carbonero está casado desde hace dos años y si su mujer no estaba presente en las fotografías publicadas es porque estaba trabajando en ese momento. Ante el revuelo creado, Sara prefiere no pronunciarse sobre esta presunta amistad especial mostrando su malestar y disgusto por que se especule sobre su vida privada. Pero ayer, a la salida de un restaurante madrileño, Carbonero, ante el acoso de varios paparazzi, se encaró con uno de ellos al preguntarle por su relación con el empresario canario. Agobiada por la excesiva presión mediática y cansada de que su vida privada –de la que nunca le ha gustado hablar– acapare continuamente titulares de periódicos, la exmujer del exportero del Real Madrid y del Oporto Iker Casillas ha evitado desmentir la veracidad de la información sobre su supuesta nueva relación sentimental.