Carlos Falcó, marqués de Griñón, fallece a los 83 años por el coronavirus

Los círculos aristocráticos españoles se vieron sacudidos ayer con la muerte de Carlos Falcó Fernández de Córdoba, V Marqués de Griñón, víctima del coronavirus. El padre de Tamara Falcó y exmarido de Isabel Preysler, de 83 años, había sido hospitalizado en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el mismo centro en el que se encuentran el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, así como la política del PP Esperanza Aguirre y su marido.



El empresario vinícola, descendiente del Gran Capitán y también marqués de Castelmoncayo y Grande de España, nació en la Casa de Dueñas (Sevilla), en 1937 y fue uno de los niños elegidos para compartir pupitre en Las Jarillas con el Rey Juan Carlos, al que le unió desde entonces una profunda amistad. A Falcó le gustaba viajar a Asturias con motivo de acontecimientos como la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Estaba casado en cuartas nupcias con la exmodelo Esther Doña, con quien cumpliría dos años de matrimonio el próximo 22 de julio. Una de las últimas apariciones públicas de la pareja tuvo lugar en el desfile del diseñador asturiano Marcos Luengo en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, el pasado febrero. En aquella ocasión Carlos Falcó, que era un enamorado del campo, demostró de nuevo su carácter afable y una exquisita educación de caballero español.

El estado de salud del marqués, que por su edad se encontraba en uno de los grupos de riesgo, se agravó hasta llegar al triste desenlace. Precisamente ayer su hija Tamara, ganadora de la última edición de "Masterchef Celebrity", compartía una bonita imagen de cuando era pequeña para felicitar el día (con 24 horas de retraso), a su progenitor con un mensaje muy cariñoso: "Ayer fue San José y se me olvidó postear... Esta foto describe mi relación con mi Padre ... Papi tú no tienes Instagram pero como siempre te enteras de todo lo que hago que sepas que te quiero y eres el mejor Padre que jamás podría desear". Tamara mantenía una excelente relación con su padre, a pesar de las discrepancias que ella y el resto de sus cuatro hermanos paternos, no ocultaban respecto a Esther Doña. Carlos Falcó era hermano de Álvaro Falcó, marqués de Cubas, ex marido de Marta Chávarri. El marquesado de Griñón, que Carlos Falcó heredó de su tío, Gonzalo Fernández de Córdoba, vinculado a la localidad madrileña del mismo nombre, fue creado el 25 de febrero de 1862 por la reina Isabel II a favor de María Cristina Fernández de Córdoba y Álvarez de las Asturias-Bohórquez.

El VI marqués será Manuel Falcó Girod, primogénito de Falcó, nacido de su primer matrimonio con la anticuaria Jeannine Girod, que luego mantuvo una larga relación con Ramón Mendoza.

Cuatro esposas, cinco hijos, nueve vinos y un aceite, del que se encontraba especialmente orgulloso, son un balance rápido de la vida de Carlos Falcó, que quiso ser agricultor desde que su abuelo, Felipe Falcó, le enseñó la almazara familiar. Le dejó en herencia la Quinta de Casa de Vacas. Falcó, que era íntimo amigo de l Rey Juan Carlos, estudió ingeniería agrónoma en la Universidad de Lovaina y completó su formación en la universidad de California.

En 1974 plantó la primera cepa de uva cabernet sauvignon. Mientras veía crecer las vides, organizaba cacerías con amigos. Se cuenta que en una de ellas Cristina Onassis se prendó del marqués, que ya divorciado de Girod conoció a Isabel Preysler en un pase privado de "Fiebre del sábado noche". Su tercera esposa, Fátima de la Cierva, biznieta del duque del Infantado, es la madre de sus dos hijos más pequeños: Duarte y Aldara.