Weinstein teme no tener un juicio justo

| Harvey Weinstein, el antiguo poderoso productor de Hollywood acusado por varias mujeres de abusos sexuales, presentó en una corte de Nueva York una petición para que el juicio al que se enfrenta, que comienza el 9 de septiembre, no se celebre en Manhattan porque cree que no será justo. El productor solicita que el proceso judicial se traslade a cualquier otro condado fuera de Nueva York". Weinstein está acusado de violar a una mujer no identificada en una habitación de hotel en Manhattan en 2013 y de practicarle sexo oral de manera forzada a otra en 2006.Se le concedió la libertad condicional tras el pago de una fianza de un millón de dólares tras declararse inocente en una vista preliminar en julio de 2018.