María Castro: "Mi normalidad, mi luz, es mi familia"

Empezó en la tele, donde se hizo muy popular con Sin tetas no hay paraíso y acaba de terminar su papel en Amar es para siempre, pero a María Castro le encanta el teatro y en el se ha volcado con Juntos, una comedia sobre la normalidad y la familia que protagoniza junto a Kiti Manver.

"Mi normalidad, mi luz, es justamente mi familia", asegura la actriz (Vigo, 1981) en una entrevista sobre su papel en la obra que dirige Juan Carlos Rubio y en la que sustituye a Melanie Olivares como "hija" de Kiti Manver y "hermana" de Gorka Otxoa. El autor de Juntos, Fabio Marra, mezcla risas y emoción en esta comedia que se estrenó en 2018 en siete países y que llega el 29 de agosto al Teatro Amaya tras una gira de un año por España.

Con ella ya en el papel de hermana de Otxoa, han pasado, entre otras ciudades, por Trigueros y Palos de Moguer (Huelva), Alicante, Salamanca, Palencia, Caravaca de la Cruz (Murcia) y Guetxo (Vizcaya) y la experiencia ha sido "maravillosa" porque a pesar de ser muy distintos entre sí se compenetran mucho y "trabajar con Kiti es un lujo que te hace madurar".

"Me hicieron muy fácil la integración en el elenco. Hice un trabajo previo muy grande porque estaba todavía con 'Amar' pero ellos me dieron todas las facilidades y Juan Carlos Rubio -el director- me ayudó mucho diciéndomelo todo con claridad. En el estreno estaba súper tranquila por el apoyo que había recibido y me sentía muy arropada", revela.

Con su "hermano" Gorka es el tercer trabajo que emprende tras La ratonera y la serie Vive cantando: "hay una complicidad que facilita mucho las cosas y se nota". Cree que "Juntos" más que enseñarle cosas le ha ayudado a corroborar lo que sabía o intuía: "para empezar, la suerte que uno tiene de tener una vida normal y luego que tu familia esté apoyándote, que esté ahí porque eso es lo que te mantiene activo y vivo".

Isabel (Manver) vive muy precariamente en un modesto piso junto a su hijo Miguel (Otxoa), un joven discapacitado, impulsivo y generoso. La inesperada visita de su hija menor, Sandra (Castro), ejecutiva de éxito y ausente desde hace más de diez años, hará que las complejas relaciones familiares se pongan patas arriba, encadenando una sucesión de inesperados y sorprendentes acontecimientos.

No quiere definir lo que es la normalidad para ella porque, argumenta, "para cada uno es una cosa" pero si algo se le aproxima, dice, es "vivir con lo que uno tiene e intentar ser la mejor versión de uno mismo". "Mi familia es la pieza indispensable de mi normalidad. Me dedico a lo que me dedico pero sin ellos no habría nada, los necesito. Son mi luz, mi base y mi sustento", declara. Se ha comprometido a estar con Juntos hasta diciembre, y se dedicará en exclusiva a ella, sin compaginarla con televisión. "Más adelante, empezaré los casting y toda la rueda y ya se verá", prevé.

Primera año en Amar es para siempre



Ya ha terminado el rodaje de la serie Amar es para siempre, la longeva producción de TVE que cada temporada incorpora caras nuevas: "Si no has pasado por ella no eres actriz en España", sostiene.

Durante el año que ha estado en Amar es para siempre, que ya ha empezado a trabajar con el elenco que hará la próxima temporada, ha estado "muy a gusto" aunque ha sido "un volumen de trabajo impresionante" que tenía que combinar con la crianza de su hija, que cumplió tres años en junio.

"Creo que no volvería a hacerlo porque no me quiero perder ninguna fase de su vida. No quiero que me lo cuenten todo", confiesa.