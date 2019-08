Peregrinaje a Woodstock en el 50 aniversario del legendario festival

A la pequeña localidad de Bethel, en el estado de Nueva York, donde se celebra el 50 aniversario del legendario festival de Woodstock, no cesan de peregrinar estos días los veteranos de aquel verano del amor. "Es difícil explicar con palabras la experiencia", contaba Jeff Bakewell, uno de los protagonistas de aquel encuentro, junto al discreto monumento que conmemora lo ocurrido en aquella explanada los días 15, 16 y 17 de agosto de 1969. Aquellos días, más de 400.000 jóvenes se reunieron para ver a estrellas de la música como Jimmi Hendrix, Joan Baez, Janis Joplin y Carlos Santana, y a grupos como The Who, Sly & The Family Stone, Stills, Nash & Young y Blood, Sweat & Tears. Como Bakewell, ciudadanos de todo el mundo viajan hasta la pradera en la que se celebró el festival y que ahora forma parte de un complejo cultural llamado "Bethel Woods Center for the Arts". Jeannie Whitworth, que presenció el evento y que fue una de las personas que trabajaron para tratar de alimentar a los cientos de miles de jóvenes, se emociona recordando aquellos días en Woodstock. Llegados de Francia, Luxemburgo, Bélgica, Brasil e Irlanda, y ataviados con prendas coloridas, los nostálgicos de todas las edades no escatiman en esfuerzos para asistir a las tres noches de conciertos con los que se celebra estos días el medio siglo del festival.