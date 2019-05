'El Sevilla' aclara la verdad sobre sus "quintillizos"

Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como El Sevilla, ha aclarado la noticia sobre su futura paternidad. El líder de Los Mojinos Escozíos publicaba este miércoles un vídeo en sus redes sociales donde anunciaba que iba a ser padre de nuevo: "Voy a ser padre de nuevo, pero no vienen ni dos ni tres. Quintillizos. Dios me coja confesado".





Un anuncio que dejaba en shock a todos sus seguidores y amigos, pues nadie se esperaba que fuese a tener cinco hijos: "Lo que sí es cierto es que nos sorprendió un poco cuando nos dijeron que iba a ser un parto múltiple. Pensamos que iban a ser más de dos, porque si fueran dos te hablarían de mellizos o gemelos. Pensamos en tres niños o tres niñas, pero no son ni tres ni cuatro".Una noticia que esta misma mañana ha aclarado en el programa de. En su conexión diaria, el andaluz desvelaba la auténtica verdad de esta revelación:. Y es que El Sevilla ha explicado que el single de su próximo trabajo,, se llama los Quintillizos de ahí que publicase un vídeo con esta broma de los cinco hijos.Además, el cantante afirmaba enque "no pensaba que iba a tener la repercusión que está teniendo. No me imaginaba que iba a salir en tantos medios e incluso en la prensa escrita". Una buena herramienta de promoción para este single que se podrá escuchar el viernes en las redes sociales del grupo.