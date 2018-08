Willy Toledo no participará en "Un enemigo del pueblo"

| El Pavón Teatro Kamikaze inaugurará su nueva temporada con "Un enemigo del pueblo (Ágora)", una versión libre de la obra de Ibsen dirigida por Àlex Rigola en la que estaba prevista la actuación de Willy Toledo, que finalmente no se producirá "por problemas de agenda". La ausencia de Toledo, que se ha dado a conocer a escasos días del estreno, el 29 de agosto, no se debe según afirman desde la organización a "disputas ni diferencias creativas" y no afectará a la obra, ya que la colaboración del actor era "muy breve" y Rigola "tenía escrita una versión para 5 personajes", por lo que no se ha necesitado buscar un sustituto para la obra. La versión de Rigola invita a "reflexionar sobre los límites de la libertad, el precio de la ética y la validez de la opinión de la mayoría", con un argumento que sigue a una compañía de artes escénicas que recibe una subvención pública otorgada por un partido político con ideales y acciones contrarias a su moral y que decide callar para no perder las ayudas que dan viabilidad a su proyecto.