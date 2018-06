| "We Will Rock You" y "We Are The Champions" nunca sonarán igual sin la voz de Freddie Mercury, aunque Adam Lambert hizo gala de su carisma para paliar la ausencia en Madrid de la estrella de Queen, grupo que volió a pisar los escenarios de Madrid el sábado después de 10 años. Brian May fue el líder de la banda, junto a Roger Taylor, en el WiZink Center de la capital, donde llegó la gira europea que conmemora los 40 años del álbum "News of the World".