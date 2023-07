Al fin han llegado las ansiadas vacaciones de verano. Es momento de viajar, disfrutar del sol, la playa y los amigos y desconectar de la rutina e incluso de nuestro hogar. Si eres de los afortunados que puede pasar unos días fuera de casa, seguro que también te preocupa la seguridad y el estado en el que dejas tu hogar antes de irte.

Dejarlo todo cerrado y lo más ordenado posible es uno de nuestros principales objetivos. Si tienes plantas en casa, seguramente estés intentando poner en práctica algún truquito para evitar que a tu regreso compruebes que no han sobrevivido a tu ausencia. Pero si eso ha ocurrido y cuando vuelves a casa te encuentras con tus plantas favoritas secas, no las tires.

En la mayoría de las ocasiones es posible revivir una planta seca. Aunque todo dependerá del tiempo que haya pasadosin agua. Si solo se trata de unos días, tirarla no es una opción. Estos son los tres trucos que te servirán para recuperar su aspecto vivo y colorido.

Podarlas

Podarlas será fundamental. Si no eliminas las partes muertas, la planta seguirá haciendo el esfuerzo de enviarles salvia y nutrientes. Una vez que eliminas esas partes muertas, debes dedicar un esfuerzo mayor en cuidarla. Durante un tiempo la planta necesitará más atención de la habitual.

Cuidado con el sol

Comprueba si el ambiente en el que se encuentra tu planta ha podido contribuir a su mal estado. Si recibe mucha luz solar esto puede haber acelerado las consecuencias de la falta de hidratación. Si esto sucede, debes cambiarla de lugar temporalmente a otro en el que la luz no le llegue directa o, al menos, no durante muchas horas. Antes de ese cambio comrpueba que no esté infectada por alguna plaga.

Otra cuestión que debes tener en cuenta antes de hidratarla de nuevo es eliminar esas posible plagas ya quede no hacerlo, ninguna de las tareas posteriores tendrá éxito. Antes de echarle agua elimina la capa superficial de tierra porque la deshidratación seca y apelmaza el sustrato, y esto impide el paso del agua.

Trasplantarlas

En el caso de que la planta se haya secado, a tu vuelta deberás sacar el cepellón de la maceta. Si hablamos de una planta plantada directamente en el suelo, lo idóneo es sacarla de la tierra sin dañar las raíces. Una vez que hayas hecho esto hay que sumergirla en agua templada durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, dejaremos escurrir el exceso de riego antes de volver a ubicarla en su lugar original.

Si la planta ha pasado mucha sed, quizás debas optar por cambiarle la maceta llegados a este punto del proceso. Búscale una más grande y con sustrato nuevo.