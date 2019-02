El producto con el que limpiar las puertas se va a convertir en una tarea más que sencilla

Muchas veces no sabemos cómo limpiar las puertas de casa. Sobre todo si son de esas que tienen cristal opaco. El limpiador que usamos habitualmente para los cristales no es del todo efectivo y en no pocas ocasiones nos quedan manchas que no podemos quitar. Pero tenemos una solución que es efectiva a la par que asequible. Coge un pulverizador y métele dentro la misma proporción de agua fría y vinagre de limpieza. Deja un rato que actúe la mezcla y luego pulveriza la puerta. Pasa una bayeta húmeda y luego otra seca. El resultado te va a sorprender.

El vinagre de limpieza es uno de los productos más utilizados en la limpieza del día a día. Y no sólo en lo que tiene que ver con cristales o encimeras. También sirve para la lavadora. De hecho es el producto de moda. Lo que hacen muchos para que este electrodoméstico limpie de manera correcta todas las prendas es echar un litro de este producto y dejar que un programa entero de la lavadora sin ninguna prenda dentro.

