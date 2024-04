Una enorme plataforma de hielo antártica salta cada día e intriga a los expertos

Un nuevo estudio de la plataforma de hielo de Ross en la Antártida ha descubierto ondas elásticas que hacen que toda la capa se mueva hacia adelante una o dos veces al día. Teniendo en cuenta que esta plataforma es la más grande de la Antártida, aproximadamente del tamaño de Francia, estamos hablando de un fenómeno que podría tener un fuerte impacto.

De acuerdo a una nueva investigación de la Universidad de Washington en St. Louis, en Estados Unidos, los movimientos inesperados de la plataforma de hielo de Ross, en la Antártida, son provocados por el deslizamiento repentino de partes de la corriente de hielo de Whillans.

Movimientos súbitos

Dada la magnitud de la plataforma, considerada la más grande de la Antártida y con una extensión similar a Francia, el fenómeno no puede pasar inadvertido.

"Estos movimientos repentinos podrían desempeñar un papel importante en el desencadenamiento de terremotos y fracturas en la plataforma de hielo", indicó en una nota de prensa el investigador Doug Wiens, líder del equipo científico y autor principal de un estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters.

"Descubrimos que toda la plataforma se mueve repentinamente entre 6 y 8 centímetros una o dos veces al día, a partir del deslizamiento de una corriente de hielo que fluye hacia la plataforma", aclaró Wiens.

Grandes masas de hielo en peligro

Se sabe que en la Antártida, los glaciares pesados se encuentran siempre en movimiento. Esto se debe a que las corrientes de hielo funcionan como corredores de flujo, transportando la mayor parte del hielo y los sedimentos de los enormes glaciares hacia el océano.

Cuando esta lógica se desvirtúa en algún punto, las consecuencias pueden ser graves. Es que las plataformas de hielo actúan como frenos para los glaciares y corrientes de hielo, ralentizando su viaje hacia el mar, donde se derriten.

Esto permite que se acumule más hielo en el continente. Si una plataforma de hielo colapsa, este soporte desaparece y los glaciares pueden fluir más rápido. Una vez que desembocan en el océano, contribuyen al aumento del nivel del mar, una de las consecuencias más graves del cambio climático global.

Referencia

Ice Shelf Displacement and Elastic Plate Waves Induced by Whillans Ice Stream Slip Events. Douglas A. Wiens et al. Geophysical Research Letters (2024).