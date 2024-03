La curiosa esquela de una compostelana: "La que has 'liao'. Menos dramones y más bombones"

A estas alturas es de conocimiento popular que las esquelas de los periódicos son una de las secciones más leídas por los curiosos. Algunas de ellas incluso se vuelven virales en redes sociales por el contenido de sus mensajes. Aunque esta no es viral por el momento, originalidad no le falta.

Estamos haciendo referencia a la esquela de Laura Gippini Estévez, que aparece publicada este lunes en El Correo Gallego (periódico del grupo Prensa Ibérica) y que tanto ha llamado la atención de la gente. No es para menos.

La esquela es la siguiente: "Tu familia y todos tus amigos te recordaremos y te querremos siempre por tu alegría y por la que has liao el día de tu cumpleaños. Menos dramones y más bombones".

Todo parece indicar que, por caprichos del destino, el fallecimiento de la mujer ha coincidido con el día de su cumpleaños. Sea como sea, la original esquela guarda un cierto humor que solo puede provenir del cariño de sus más allegados. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a todos ellos.

Otros ejemplos

Este no es el único caso de una esquela que se sale del típico mensaje. Recientemente, hubo una que se ha popularizado en redes sociales. Era la de Manuel Brañas González, un lector que tenía por costumbre leer las necrológicas y que ha quiso despedirse a lo grande. Y así lo hizo.

"Bueno. Ha llegado el día. Tenía por costumbre leer las necrológicas —un deporte como otro cualquiera— hasta hoy 9 de marzo, que aparece la mía", empezaba su carta de despedida.

"Me lo he pasado genial. Reconozco que a veces me ha gustado tocaros los cojones, pero he sido buena gente", continuaba para despedirse diciendo que nos dejaba "porque San Pedro me está reclamando para echar un dominó".