Las UCI de los hospitales españoles doblegan las tasas de infecciones tras lo sufrido en la pandemia

Buenas noticias en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales españoles: las cifras que arroja el Registro ENVIN-HELICS de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), que audita las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en estos servicios, han permitido constatar una bajada generalizada pospandemia de todos los indicadores. Los datos de 2023 constatan el descenso de todas las infecciones analizadas: bacteriemias, neumonía asociada a ventilación mecánica, diseminación de bacterias multirresistentes e infección del tracto urinario.

Los datos analizaron los casos de 27.558 pacientes de 223 UCI de toda España en 2023. La mejora de las tasas es independiente del tamaño o tipo del hospital. Indicadores como el porcentaje de mortalidad por infección relacionada con dispositivos invasores están ya por debajo de las cifras de 2019 (un 9,63% por el 9.69% prepandemia y casi 5 puntos menos que en 2020).

También desciende el número de pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica

La propia tasa de infección baja respecto a años anteriores, aunque en este punto sin llegar a las cifras récord anteriores a 2020, señala la sociedad. También desciende el número de pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica e incluso la ratio de uso de esta herramienta, independientemente de la patología base, especifican.

'Proyecto Zero'

Las cifras, resaltan los intensivistas, vuelven a poner de manifiesto la importancia de los 'Proyectos Zero' para el fomento de prácticas seguras en las áreas de críticos, una iniciativa de la SEMICYUC y de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) que ha permitido rebajar las infecciones nosocomiales desde su puesta en marcha a partir de 2009.

"Estos excelentes resultados, tanto de participación de las UCI españolas como de las tasas de estas infecciones en el año 2023, demuestran la fortaleza de la red de vigilancia epidemiológica creada en torno al Registro ENVIN, así como la recuperación de 'prácticas asistenciales seguras' tras la pandemia, basadas en recomendaciones para prevenir infecciones relacionadas con dispositivos invasores dentro del marco de los proyectos de Seguridad en Pacientes Críticos (Proyectos Zero), patrocinados por el Ministerio de Sanidad", explica el doctor Francisco Álvarez Lerma, responsable del Registro.

Es al personal sanitario que trabaja en las UCI a quien corresponde diagnosticar y tratar estas infecciones, así como su vigilancia y su prevención

El intensivista explica que es al personal sanitario que trabaja en las UCI a quien corresponde diagnosticar y tratar estas infecciones, así como su vigilancia y su prevención. "Conseguir 'UCI seguras' es nuestro deber y responsabilidad", prosigue el doctor Álvarez Lerma.

Optimismo

Los datos recogidos permiten ser optimistas, señalan los médicos. "Aunque no se hayan recuperado las cifras que teníamos antes de la pandemia y quede camino por recorrer, parece que vamos de nuevo en la dirección correcta", indica el doctor Xavier Nuvials, intensivista del Hospital Universitario Vall d'Hebron (Barcelona) y uno de los responsables del Registro ENVIN-HELICS de la SEMICYUC.

"No nos hemos marcado un horizonte temporal concreto, pero el objetivo es alcanzar las tasas definidas en los estándares de calidad lo antes posible, de ahí que desde el Consejo Asesor de los Proyectos de Seguridad del Ministerio de Sanidad hayamos insistido en la necesidad de retomar los 'Proyectos Zero' en cada uno de los niveles de responsabilidad: local, regional y nacional", abunda.

La primera ola

Durante la primera ola de pandemia, explican los responsables de las UCI, más de un tercio de los pacientes críticos sufrieron infecciones nosocomiales, siete veces más que en 2019. Se truncaba así, apostillan, "una progresión histórica que permitió rebajar a niveles nunca vistos la incidencia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en España".

A pesar de la pandemia y de la tensión de las UCI, España fue el único país capaz de seguir recogiendo y analizando datos de registro de infección nosocomial

Este empeoramiento se vio acompañado de una mayor incidencia de mortalidad (el 37% de los pacientes con infección nosocomial falleció, por el 27,4% de quienes no tuvieron una infección), así como del hecho de que un 88% de esas infecciones experimentaron una respuesta sistémica grave, sobre todo sepsis, precisa la sociedad científica.

UCI de un hospital. / EPE

A pesar de la pandemia y de la tensión de las UCI durante meses, España fue el único país de nuestro entorno capaz de seguir recogiendo y analizando datos de registro de infección nosocomial (en 2020 exclusivamente de pacientes con coronavirus).

Además, se adaptaron "en tiempo récord" los protocolos para minimizar el impacto de las medidas de prevención del covid. "Actualmente, los protocolos de los proyectos vigentes son el resultado de la actualización de los proyectos Bacteriemia Zero y Neumonía Zero realizados a finales de 2021 y los originales de Resistencia Zero e ITU Zero", explica el doctor Nuvials.

Medidas de prevención

Promover la aplicación de los paquetes de medidas de prevención de las infecciones y seguir realizando la vigilancia es fundamental, inciden. "Cada centro debe ser consciente de las barreras y dificultades que pueda tener para su implementación, y realizar las acciones de mejor pertinentes. Pero ese análisis también hay que realizarlo a todos los niveles de responsabilidad, mejorando la comunicación entre ellos", afirma el doctor Nuvials.

Es necesario que desde las consejerías, gerencias y direcciones de los centros y servicios se reconozca la labor realizada en prevención, dicen los intensivistas

Advierten los intensivistas que es "es necesario que desde las consejerías, gerencias y direcciones de los centros y servicios se reconozca la labor realizada en prevención y la necesaria adjudicación de recursos para poder hacerla sostenible en el tiempo". También hay que apostar decididamente por la formación. "La actividad pospandemia está siendo muy positiva y se han formado un número importante de sanitarios", zanja el doctor Nuvials.