Atardece y hacia el horizonte corre una chica, dejando atrás una jornada de trabajo, estudio o cuidados familiares. Sobre el cartel se puede leer el siguiente mensaje: “Vístese coas mallas de deporte. Vai correr pola noite. Que sucede agora? Non debería pasar, pero pasa”. Otra joven sale de fiesta con las amigas, un vaso espera en la barra. Aquí el mensaje reza: “Unha discoteca. Unha copa desatendida. Que sucede agora? Non debería pasar, pero pasa”. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) se celebra hoy. Pero llega a Galicia envuelto en la polémica por esta campaña institucional de la Xunta. Las críticas arrecian. Según el sindicato CCOO o plataformas como Xornalistas Galegas, el foco se coloca sobre las propias mujeres y no en las agresiones. Según el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “resulta curioso que la mayor controversia venga de representantes del Ministerio de Igualdad que estos días están siendo duramente criticados por las consecuencias de la ley del solo sí es sí (Ley de Libertad Sexual), el Ministerio desvía la atención”.

Otra de las imágenes muestra a una mujer con el móvile en la mano: “Envíanlle unha foto íntima. El está cos seus amigos. Que sucede agora? Non debería pasar, pero pasa”. Aseguraba ayer Rueda que este proyecto no se preparó para el 25N sino que llevaba “un mes en distintos soportes y su planificación está practicamente finalizada”. En la rueda de prensa tras el Consello da Xunta trataba de explicar además el contenido: “Pretende plasmar situaciones cotidianas en las que las mujeres sufren consecuencias del machismo aunque no debería ser así... una mujer jamás debería pasar miedo por la calle o en una discoteca, pero puede pasarlo y no podemos asumir que es normal”, señaló Rueda, quien, al ser preguntado sobre la descalificación de la diputada de Vox Carla Toscano a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que dijo en el Congreso que su “único mérito” ha sido “estudiar en profundidad a Pablo Iglesias”, respondió de manera contundente que “no está de acuerdo” con esta expresión.

De momento, crecen las voces que piden la retirada. La plataforma Xornalistas Galegas remitió una queja a la Secretaría Xeral de Igualdade mostrando su preocupación y solicitando que la eliminen. Según las periodistas se está focalizando la campaña “en la víctima, en la vida que hace y como viste... además de emplear un tono derrotista, ya que introduce el problema de la violencia de machista pero no la solución ni da herramientas a la sociedad para saber qué hacer”.Xornalistas añade que”se está trasladando la idea de que es mejor quedarse en casa”. Reconoce que la iniciativa “cobra un sentido más amplio en la visualización completa (vídeo, cuña en la radio), pero el mensaje que transmiten las piezas es confuso y sigue poniendo el foco en las víctimas”.

También el BNG exigió la retirada de la campaña ya que “responsabiliza a las mujeres ante la violencia machista, coloca sobre ellas la culpa de no poner medios suficientes o de no tener un comportamiento correcto para evitar ser objeto de agresiones”.Según la diputada Olalla Rodil, los carteles se incluyen en una campaña valorada en 300.000 euros. Por la retirada apuesta el PSdeG. Según la portavoz de Igualdade del Grupo Socialista, Noa Díaz, es “vergonzoso e inaceptable, es violencia machista sufragada con fondos públicos”.

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, exigió la retirada inmediata de la campaña. “Que a retire xa e que pida desculpas –manifestó en un comunicado–. Está claro que non teñen coñecemento ningún porque é intolerable que o goberno galego ampare e permita unha campaña na que, unha vez máis, se pon o foco nas vítimas e non nos maltratadores”.

La Consellería de Emprego e Igualdade recalca que no retirará esta campaña “enmarcada en los objetivos del Pacto de Estado contra la violencia de género”. Asegura que contiene el “mensaje inequívoco” de “denunciar situaciones reales de machismo”. En Twitter, el PP de Galicia mostraba carteles de igualdad tanto del Gobierno central como del BNG. Y recalcaba: “Es curioso que algunas fuerzas políticas quieran aprovechar el debate sobre una campaña que no cuestionaron durante mes y medio, para que no se hable de asuntos mucho más graves” (con enlace a la noticia de excarcelaciones de agresores sexuales).